بعد الإطلاق رسميا.. مميزات AirPods Pro 3 من أبل "صور"

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة أبل رسميا عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية AirPods Pro 3 في حدث الشركة الأخير، معززة تجربة الصوت وإلغاء الضوضاء ومزودة بمزايا صحية مبتكرة تجعلها أكثر من مجرد سماعات أذن.

جودة صوت لا مثيل لها

تقدم AirPods Pro 3 تجربة صوتية غامرة بفضل بنية صوتية جديدة متعددة المنافذ ومعادل صوت تكيفي، ما يمنح المستخدمين وضوحًا مذهلًا للترددات العالية وجودة جهير محسنة.

وتعد هذه السماعات الأفضل عالميًا من حيث إلغاء الضوضاء النشطة ANC، حيث تزيل ضعف الضوضاء مقارنة بالجيل السابق و4 أضعاف مقارنة بالنسخة الأصلية، مع إمكانية الاستماع المتواصل لمدة 8 ساعات، أي بزيادة 33٪ عن AirPods Pro 2.

تصميم محسن

استفادت أبل من أكثر من 10 آلاف فحص ثلاثي الأبعاد لقنوات الأذن لتصميم هيكل أصغر وأكثر راحة. وتوفر AirPods Pro 3 خمسة أحجام جديدة من أطراف الأذن بما فيها مقاس XXS، لتلائم أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين. كما صُممت السماعات لتحمل التمارين الشاقة والماء والعرق بمعيار IP57.

مستشعر معدل ضربات القلب وتتبع اللياقة البدنية

أصبح بإمكان المستخدمين قياس معدل ضربات القلب وتتبع أكثر من 50 نوعًا من التمارين الرياضية باستخدام AirPods Pro 3 وiPhone فقط.

وتدعم السماعات تجربة Workout Buddy المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Apple لتوليد رؤى تحفيزية مخصصة أثناء التمارين.

الترجمة المباشرة بين اللغات

تتيح AirPods Pro 3 ميزة الترجمة الحية، ما يجعل المحادثات متعددة اللغات أسهل. تدعم السماعات حاليا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية، مع وعد بإضافة الإيطالية واليابانية والكورية والصينية لاحقا. تعمل الميزة بدون استخدام اليدين، ما يسمح بتواصل طبيعي وسلس بين المتحدثين بلغات مختلفة.

صحة سمعية أفضل وعمر بطارية أطول

تواصل أبل دعم الصحة السمعية مع تجربة شاملة تقلل من التعرض للضوضاء البيئية، كما تقدم ميزة Conversation Boost التلقائية لزيادة وضوح المحادثات.

ويصل عمر البطارية في وضع الشفافية إلى 10 ساعات بشحنة واحدة، أي بزيادة 67٪ مقارنة بالجيل السابق.

الاستدامة والبيئة

تم تصنيع AirPods Pro 3 باستخدام 40٪ مواد معاد تدويرها، مع التزام بمعايير الطاقة والكفاءة والسلامة الكيميائية. الغلاف الورقي قابل لإعادة التدوير بنسبة 100٪.

السعر والتوافر

يتوفر الطلب المسبق على AirPods Pro 3 اعتبارا من اليوم في أكثر من 50 دولة، مع طرحها في المتاجر يوم الجمعة 19 سبتمبر بسعر يبدأ من 249 دولارا أمريكيا.