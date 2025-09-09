ماذا تحضر أبل لعشاق التكنولوجيا في مؤتمر إطلاق آيفون 17؟

كتب- محمود الهواري:

تستعد شركة أبل لإقامة أكبر حدث لإطلاق منتجاتها لهذا العام، مساء اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17، وساعات ذكية جديدة، وسماعات إيربودز برو متطورة.

وسيبدأ الحدث من مقر الشركة الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعته مباشرة عبر الموقع الرسمي لأبل أو قناة الشركة على يوتيوب أو تطبيق Apple TV.

هاتف آيفون النحيف

أبرز ما يتوقع الإعلان عنه اليوم هو هاتف iPhone 17 Air، الذي يُعد أنحف هاتف تصدره أبل حتى الآن، بحجم شاشة يقارب طراز Pro Max، لكنه يقلل من سعة البطارية والكاميرات لتحقيق التصميم فائق النحافة. وسيستخدم الجهاز شريحة المودم الخاصة بأبل، التي سبق اختبارها في iPhone 16e، ما قد يجعل أداءه أبطأ مقارنة بشرائح كوالكوم في باقي الطرازات، لكنه يفتح الطريق لتقنيات أكثر كفاءة مستقبليًا.

ترقيات الكاميرا والبطارية

بالنسبة لمستخدمي الأجهزة ذات الأداء العالي، يأتي iPhone 17 Pro وPro Max مع تحسينات كبيرة في الكاميرا وعمر البطارية.

وتشمل التحديثات نظام فتحة عدسة متغير، تصوير فيديو متزامن بالكاميرتين الأمامية والخلفية، وتقنيات تكبير بصري أدق، مع شاشات بحجم 6.3 و6.9 بوصة على التوالي، لتلبية طلب المستخدمين على هواتف ذات أداء طويل الأمد وكاميرات متقدمة.

ساعات أبل الذكية

تشمل الإصدارات الجديدة ساعة Apple Watch Series 11، وUltra 3، وتحديثا لطراز SE الاقتصادي. تأتي Ultra 3 بشاشة أكبر ودعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، لتنافس أجهزة Garmin المستقلة، بينما يواصل طراز SE استهداف السوق الاقتصادية، ما يضع أبل في مواجهة مباشرة مع Fitbit وسامسونج في قطاع الساعات الذكية.

الذكاء الاصطناعي

في مجال الذكاء الاصطناعي، قد يظل المستخدمون في انتظار تحسينات ملموسة، حيث يقتصر الحدث على تطوير محدود لـ Siri وميزات الترجمة، فيما يتوقع تحديث شامل في ربيع العام المقبل يوسع قدرة المساعد الصوتي على التفاعل مع المحتوى على الإنترنت والبيانات المحلية للمستخدم.

إيربودز برو

تواصل سماعات أبل تطورها لتصبح أدوات صحية ولياقية، حيث ستضيف الشركة مستشعر معدل ضربات القلب، لتتبع النشاط البدني والسعرات الحرارية، ما قد يدفع المستخدمين للاستثمار في منتجات أبل الأعلى تكلفة مثل ساعاتها الذكية، مع تحسينات في التصميم وملاءمة السماعة للأذن.

أسعار آيفون 17

قد تكون الأسعار أكبر المفاجآت خلال الحدث، حيث يمكن أن تبقي أبل على الأسعار كما هي أو تسجل زيادات، وسط توقعات ببرامج التقسيط والاستبدال للتخفيف من أثر أي ارتفاع، خصوصا مع حساسية المستهلكين تجاه الأسعار بعد أن حافظت شركات منافسة على أسعارها دون تغيير.