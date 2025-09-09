جوجل تطلق تحديثات قوية في Gemini تشمل الصوت والذكاء الاصطناعي

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل عن ثلاثة تحديثات رئيسية لمنتجاتها المدعومة بقدرات نماذج Gemini، شملت دعم الملفات الصوتية في تطبيق Gemini، وتوسيع نطاق وضع الذكاء الاصطناعي في محرك البحث، إلى جانب تحديثات متقدمة لمنصة الملاحظات NotebookLM.

دعم الملفات الصوتية في تطبيق Gemini

أكد جوش وودوارد، نائب رئيس جوجل لشؤون Gemini، أن دعم الملفات الصوتية كان الأكثر طلبًا من المستخدمين، موضحا أن مستخدمو النسخة المجانية سيتمكنون من رفع مقاطع تصل مدتها إلى عشر دقائق مع خمسة طلبات يوميا.

ويحصل مشتركو خطط AI Pro وAI Ultra على إمكانية رفع ملفات تصل مدتها إلى ثلاث ساعات، مع دعم حتى عشرة ملفات متنوعة ضمن صيغ متعددة.

وتتيح هذه الميزة تحويل الاجتماعات والمحاضرات والمقابلات إلى نصوص أو تلخيصها بما يعزز الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على التدوين اليدوي للملاحظات.

NotebookLM يدعم إنشاء تقارير بـ80 لغة

وحصلت منصة الملاحظات NotebookLM على تحديث مهم يتيح للمستخدمين إنشاء تقارير بأساليب متنوعة مثل المذكرات الدراسية والمقالات وبطاقات المراجعة والاختبارات القصيرة، وذلك بأكثر من 80 لغة. وتعتمد هذه التقارير على الملفات والوسائط التي يرفعها المستخدم، مع إمكانية تخصيص الصيغة والأسلوب والبنية. وأكدت جوجل أن الميزة ستكون متاحة بشكل كامل بنهاية الأسبوع الجاري.

توسع وضع AI Mode في محرك البحث

أعلنت جوجل عن إضافة خمس لغات جديدة إلى وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في محرك البحث، وهي الهندية والإندونيسية واليابانية والكورية والبرتغالية البرازيلية، في خطوة تعكس سعي الشركة لتوسيع نطاق تقنياتها عالميا.

تأتي هذه التحديثات ضمن موجة إطلاق سريعة من جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أضافت مؤخرا ميزة استدعاء تفضيلات المستخدم وتفاصيل المحادثات السابقة بشكل تلقائي، كما أُتيح لأصحاب الحسابات المجانية استخدام أداة Vids لإنشاء مقاطع الفيديو.

وحصل تطبيق الصور Google Photos على ترقية مهمة بدمج أحدث جيل من نموذج توليد الفيديو Veo 3، الأمر الذي أتاح للمستخدمين إنتاج مقاطع فيديو متحركة مدتها أربع ثوانٍ انطلاقًا من الصور الثابتة.