"الكوتش" المصري يحصد وساما رفيعا في مسابقة عالمية للبرمجة

(د ب أ)

استطاع المبرمج المصري محمد عبد الوهاب، رغم إعاقته الجسدية، حصد لقب "لايف تايم كوتش"خلال نهائيات مسابقة البرمجة العالمية"آي سي بي سي" 2025 التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

انضم عبد الوهاب، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة، بهذا الإنجاز إلى قائمة مكونة من 11 مبرمجا فقط حول العالم استطاعوا الحصول على هذا اللقب على مدار تاريخ المسابقة الممتد لأكثر من 50 عاما.

وأعلنت مسابقة "آي سي بي سي باكو " ذلك خلال حفل المدربين حيث تم تكريم المبرمجين بيل بوشر، ومحمد عبد الوهاب، وجان مادي ونشرت صورهم أثناء الحصول على عدد من الجوائز.

وأشارت إلى أن جائزة "لايف تايم كوتش" تعد واحدة من أرفع الأوسمة حيث حصل عليها منذ تأسيسها وحتى اليوم تسعة أشخاص فقط على مستوى العالم، ليصبح عبدالوهاب أول مدرّب من المنطقة العربية والأفريقية الذي ينال هذه الجائزة المرموقة.

كما أعلنت المسابقة، التي اختتمت فعالياتها قبل يومين، فوز فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع القاهرة بقيادة عبد الوهاب بالمركز الأول على مستوى المنطقة العربية والأفريقية من بين 140 فريقا من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، في تصريح خاص اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هذه الجائزة لا تمثل إنجازًا شخصيًا فقط، بل تعكس رحلة طويلة من العمل مع أجيال مختلفة من الطلاب، وهي ثمرة تعاون وجهد جماعي ممتد لعقدين كاملين".

وأضاف أن الجائزة تُمنح للمدربين الذين يقودون فرقهم لنهائيات العالم لعشرين عامًا، موضحًا أنه منذ السبعينيات لم يحصل عليها سوى تسعة مدربين فقط، والآن أصبحنا 11 بعد أن نلتها هذا العام أنا وزميل آخر، لكني أول مدربا من منطقتنا يصل إلى هذا المستوى من التقدير العالمي".

ولفت عبد الوهاب إلى أن "هذا الإنجاز ثمرة جهد مشترك ودعم مؤسسي وأكاديمي مستمر. النجاح الحقيقي أننا نصنع أجيالًا قادرة على المنافسة عالميًا، ورفع اسم مصر والمنطقة العربية في المحافل الدولية".

ويعرف عبدالوهاب، المصاب بالشلل التام، بين طلابه بلقب "الكوتش"، إذ أسهم في تخريج عشرات المبرمجين المتميزين الذين التحقوا لاحقًا بأكبر شركات التكنولوجيا العالمية.