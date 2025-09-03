إنستجرام تطلق نسخة مخصصة لأجهزة آيباد

وكالات

أعلنت منصة إنستجرام، التابعة لشركة ميتا، عن إطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد، في خطوة تستهدف تحسين تجربة المستخدمين على هذه الأجهزة بعد شكاوى استمرت لسنوات من الاعتماد على نسخة مكبرة من تطبيق آيفون التي كانت تعاني من ضعف جودة الصور ونقص بعض المزايا.

ويفتح التطبيق الجديد، المتاح عالميا لأجهزة iPadOS 15.1 والإصدارات الأحدث، مباشرة على تبويب Reels الذي بات يشكل أكثر من 20% من وقت استخدام المنصة، ليعكس استراتيجية ميتا في تعزيز المنافسة أمام تيك توك في سوق الفيديوهات القصيرة.

يثبت التطبيق القصص أعلى الواجهة ويمنح وصولا سريعا إلى الرسائل.

وتشمل المزايا الجديدة تبويب "المتابعة" بخيارات عرض متعددة، منها المنشورات الموصى بها، والمحتوى من متابعين مشتركين، وخلاصات مرتبة زمنيا، مع إمكانية إعادة ترتيبها حسب الأولوية.

ويدعم التطبيق تعدد المهام بعرض الرسائل والإشعارات في نفس الوقت، إضافة إلى توسيع التعليقات دون تعطيل تشغيل الفيديو.

يذكر أن التطبيق متاح مجانا عبر متجر تطبيقات آبل، فيما أكدت إنستجرام أن نسخة محسنة للأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد سيتم طرحها قريبا.