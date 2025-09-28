الضمان الأول لهاتفك.. ما أهمية IMEI وكيف يحميك من الغش والسرقة؟

يعد الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المتنقلة "IMEI" أحد أهم الأدوات التي تحمي حقوق المستهلكين عند شراء الهواتف الذكية.

ولا يقتصر دور هذا الرقم على تعريف الجهاز فقط، بل يمثل أداة أساسية للتحقق من أصالة الهاتف ومتابعته في حال تعرضه للسرقة أو الاستخدام غير المشروع.

ما هو الرقم التعريفي للجهاز IMEI؟

الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المتنقلة، المعروف اختصارا بـ IMEI، هو سلسلة من الأرقام المميزة لكل هاتف محمول أو جهاز مزود بخاصية الاتصال بالشبكات الخلوية.

ويتيح هذا الرقم للمستخدمين وللجهات المعنية تحديد هوية الجهاز، وهو بمثابة "بطاقة هوية" رسمية للهاتف.

دور IMEI في حماية حقوق المستهلك

وبحسب موقع imei.info، يمكن للمستخدمين من خلال هذا الرقم التحقق من بيانات الهاتف الأساسية، مثل الشركة المصنعة وطراز الجهاز ودعمه للشبكات المختلفة، إضافة إلى معرفة ما إذا كان الهاتف أصليا أم مقلدا.

وتمكن هذه الخطوة المشتري من التأكد من سلامة الجهاز قبل الشراء، وتمنح الجهات الأمنية القدرة على تتبعه في حالات السرقة أو الاحتيال.

لماذا يعد IMEI ضمانة أساسية؟

يسهم تسجيل الرقم التعريفي للهاتف في حفظ حقوق المستهلك عبر إثبات ملكيته للجهاز، مما يسهل استرجاعه عند فقدانه أو التعرض للسرقة.

ويعتبر هذا الرقم عنصرا حيويا في النزاعات القانونية أو في عمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، حيث يستخدم كمرجع رئيسي في مراكز الخدمة المعتمدة.

كيف يتحقق المستخدم من رقم IMEI؟

يمكن للمستخدم الحصول على رقم IMEI الخاص بهاتفه بسهولة عبر كتابة الرمز ‎#06#‎* في شاشة الاتصال ليظهر الرقم فورا، أو من خلال قائمة الإعدادات في معظم الهواتف الذكية.

بعد ذلك يمكن إدخال الرقم على موقع "imei.info" للتأكد من مواصفات الجهاز ومدى مطابقته للمعلومات المعلنة من الشركة المصنعة.

هذه الخطوة البسيطة تمنح المشتري مستوى إضافيا من الحماية وتجنبه الوقوع ضحية للغش التجاري أو الأجهزة المقلدة.

نصائح للمستهلكين

ينصح الخبراء بالاحتفاظ بنسخة مكتوبة من رقم IMEI في مكان آمن بعيدا عن الهاتف نفسه، واستخدامه عند الحاجة للتبليغ عن سرقة الجهاز أو فقدانه كما يفضل التأكد من الرقم قبل إتمام أي عملية شراء سواء من المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت.