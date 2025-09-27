أبل تختبر نسخة جديدة من "سيري" بتطبيق داخلي شبيه بـ"شات جي بي تي"

مصراوي

كشفت مصادر مطلعة أن شركة أبل طورت تطبيقا داخليا لهواتف آيفون، على غرار روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، بهدف اختبار التحديث الشامل المرتقب لمساعدها الصوتي "سيري"، المقرر طرحه العام المقبل.

وبحسب تقرير "بلومبرج" يستخدم قسم الذكاء الاصطناعي في أبل التطبيق الذي يحمل الاسم الرمزي "Veritas" وتعني باللاتينية "الحقيقة" لتقييم الميزات الجديدة لسيري، بما في ذلك البحث في البيانات الشخصية مثل الأغاني ورسائل البريد الإلكتروني، وتنفيذ أوامر داخل التطبيقات مثل تحرير الصور.

التطبيق، المخصص حاليا للاستخدام الداخلي، يعتمد على التقنية المطورة حديثا لسيري ويتيح للموظفين تجربة خصائص المساعد الصوتي في صورة شبيهة بروبوتات الدردشة، ما يسمح بجمع ملاحظات حول جدوى هذا التوجه قبل الإطلاق الرسمي.

وتسعى أبل عبر "Veritas" إلى تسريع اختبار التحديث الكبير لسيري بعد سلسلة من التأجيلات، إذ تخطط لطرحه في مارس المقبل.

ويتوقع أن يشكل هذا التحديث محطة فاصلة في مساعي الشركة لتعزيز مكانتها بمجال الذكاء الاصطناعي ومنافسة شركات مثل جوجل وسامسونغ.

يأتي ذلك في وقت تشتد فيه المنافسة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، حيث ترى أبل أن التحديث الجديد قد يساعدها على تغيير الانطباعات حول جهودها في هذا القطاع بعد سنوات من التردد.

وبحسب التسريبات، يحاكي تطبيق "Veritas" تصميم برامج روبوتات الدردشة الشائعة، إذ يسمح للمستخدمين بإدارة محادثات متعددة وحفظها للرجوع إليها لاحقا، كما يدعم تبادلا متواصلا للأسئلة والأجوبة.

ويجري اختبار النظام الأساسي الجديد “Linwood” الذي يعتمد على نماذج لغوية كبيرة ويُدمج بين تقنيات “Foundation Models” الخاصة بأبل وأخرى من جهات خارجية.