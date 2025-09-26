ميتا تبدأ تحصيل رسوم على نسخ محددة من فيسبوك وإنستجرام.. تفاصيل

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق نسخ مدفوعة من منصتي فيسبوك وإنستجرام في المملكة المتحدة، تتيح للمستخدمين تجربة المنصتين دون إعلانات.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيكون بإمكان المستخدمين دفع 2.99 جنيه إسترليني (4 دولارات) شهريا للوصول إلى النسخ الخالية من الإعلانات على الويب، أو 3.99 جنيه إسترليني لتطبيقات iOS وأندرويد، مع الإشارة إلى أن الرسوم الأعلى على التطبيقات تعود إلى عمولات أبل وجوجل في متاجر التطبيقات، بحسب تقرير وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا الطرح في وقت تسعى فيه ميتا للتوفيق بين النهج الأوروبي الصارم للخصوصية على الإنترنت ونمو الإيرادات الناتجة عن الإعلانات، التي شكلت 97% من إجمالي دخل الشركة العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ بإخطار المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بخيار الاشتراك في النسخ المدفوعة، مع بقاء خيار الاستخدام المجاني للمنصتين مع الإعلانات.

وكانت ميتا قد طرحت نسخة مدفوعة من الخدمة الخالية من الإعلانات في الاتحاد الأوروبي عام 2023، لكنها تعرّضت لغرامة 200 مليون يورو بعد أن رأت الجهات التنظيمية أن النموذج لا يوفر خيارا حرا حقيقيا للمستخدمين، فيما عدلت الشركة نظامها لاحقا ليتوافق مع اللوائح الأوروبية.

ومنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أصبح من الممكن اعتماد نهج أكثر مرونة تجاه خصوصية الإنترنت، ما أتاح لميتا إطلاق الخدمة هناك بعد مناقشات مكثفة مع مكتب مفوض المعلومات البريطاني، الذي رحّب بالنموذج الجديد.