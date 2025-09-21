كوريا الجنوبية: تسجيل أكثر من 7000 حالة خرق لبيانات الشركات

(د ب ا)

أظهرت بيانات اليوم الأحد تسجيل أكثر من 7000 حالة خرق لبيانات شركات في كوريا الجنوبية خلال الستة أعوام الماضية، مما أثار مخاوف بشأن الأمن السيبراني في البلاد في ظل تصاعد هجمات القرصنة ضد شركات الاتصالات والمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن السلطات استقبلت 7198 حالة تهديد سيبراني ما بين 2020 والأحد الماضي، وفقا للبيانات التي تم تقديمها للنائب هوانج جونج بالحزب الديمقراطي الحاكم.

وكان العدد يبلغ 603 حالات في عام 2020 وارتفع إلى 640 خلال عام 2021، قبل أن يتضاعف تقريبا إلى 1142 خلال عام 2022.

وخلال عام 2023، بلغت حالات خرق البيانات 1277 حالة، وارتفعت إلى 1887 خلال عام 2024 و إلى 1649 حالة حتى الآن هذا العام.