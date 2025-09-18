غسالة الإنسان.. ابتكار ياباني لتنظيف الجسم بالكامل في 15 دقيقة (صور)

أول تعليق من آبل على ظهور عيب في كاميرا آيفون 17 الجديد

في خطوة مبتكرة تعكس التقدم التكنولوجي الياباني، قدمت شركة “ساينس كو” اليابانية جهازا فريدا خلال فعاليات معرض إكسبو 2025 في مدينة أوساكا، يطلق عليه اسم “ميراي نينجن سينتاكوكي” (Mirai Ningen Sentakuki)، والذي يعرف إعلاميا بـ”غسالة الإنسان”.

وتستعيد هذه الفكرة، التي ظهرت لأول مرة في معرض أوساكا عام 1970، شكلها العصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار متطورة.

يتيح الجهاز تجربة استحمام مبتكرة دون الحاجة لاستخدام اليدين، حيث يبدأ تدفق الماء الدافئ من الجزء السفلي للجسم وصولا إلى الجزء العلوي عبر رذاذ لطيف، مع انفجار آلاف الفقاعات المجهرية على سطح البشرة لإزالة الأوساخ.

ويراقب الجهاز المؤشرات الحيوية مثل معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، ويضبط دورة التنظيف تلقائيا لضمان راحة المستخدم.

وتتميز الكبسولة بتصميم يشبه كبسولات الفضاء، وتوفر تجربة استحمام مريحة ومهدئة، مدعومة بمؤثرات صوتية وبصرية.

خلال فعاليات إكسبو 2025، سيتاح لـ1000 زائر فرصة تجربة الجهاز.

وتعمل الشركة على تطوير نسخة منزلية مخصصة لكبار السن والأشخاص كثيري الانشغال، وكل من يسعى للجمع بين النظافة اليومية وتخفيف التوتر، حيث يتم غسل الجسم بالكامل في 15 دقيقة.