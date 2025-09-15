إعلان

روسيا تُطور منصة جديدة ستُستخدم في بناء الأقمار الصناعية الصغيرة

08:08 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

أقمار صناعية صغيرة

وكالات

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن تطوير منصة جديدة ستستخدم في بناء الأقمار الصناعية الصغيرة.

قالت المؤسسة: "قامت شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا بتطوير منصة جديدة ستستعمل في عمليات الإنتاج التسلسلي للأقمار الصناعية الصغيرة، أطلق على المنصة اسم M-platform، ووفقا لمطوريها، ستستخدم هذه المنصة في الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستعمل في مدارات منخفضة ومتوسطة الارتفاع عن الأرض".

وأشارت إلى أن تصميم المنصة الجديدة التي ستبنى عليها هياكل الأقمار الصناعية الجديدة، يسمح بتجهيز الأقمار بمعدات تتراوح أوزانها ما بين 15 و45 كلج.

تسعى روسيا في إطار برنامجها الفضائي الوطني إلى تطوير العديد من أنواع الأقمار الصناعية لاستخدامها في مجالات متنوعة، وفي يوليو الماضي أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري باكانوف أن إحدى الشركات الروسية تخطط لإنتاج مجموعة من الأقمار الصناعية ستضم 300 قمر.

ومؤخرا أعلنت شركة SR Space الروسية الخاصة أنها تعمل على تطوير أقمار صناعية جديدة لإرسالها إلى المدار.

كما أعلنت شركة "الأنظمة الفضائية الروسية"، أنها تطور أقمار جديدة لمراقبة الطقس والمناخ وتصنع معدات متطورة لهذه الأقمار، وفقا لروسيا اليوم.

