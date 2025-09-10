7 طلبات لا يجب أن توجهها لـ ChatGPT.. اعرف السبب

كتب- أحمد الضبع:

مع تزايد الاعتماد على روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات والنصائح، حذر خبراء من مشاركة بعض البيانات أو طرح أسئلة بعينها على هذه الأدوات الرقمية، لما قد ينطوي عليه الأمر من مخاطر تتعلق بالخصوصية وسوء الاستخدام.

وبحسب تقرير لموقع Times of India، أظهرت دراسات حديثة أن واحدا من كل 5 أميركيين لجأ إلى الذكاء الاصطناعي لطلب استشارات صحية، فيما كشف استطلاع آخر أجرته شركة Tebra أن نحو 25% يفضلون استشارة "شات بوت" بديلا عن العلاج التقليدي، ورغم هذا الاعتماد المتزايد، شدد خبراء على ضرورة الحذر وعدم الإفراط في الثقة.

وكشف التقرير 7 أشياء لا يجب أن تشاركها أو تطلبها من ChatGPT وغيره من روبوتات الدردشة.

المعلومات الشخصية

مثل الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، إذ يمكن استغلالها لتحديد هويتك أو تتبع نشاطك.

البيانات المالية

أرقام الحسابات البنكية، بطاقات الائتمان، أو أرقام الضمان الاجتماعي، تجعلك عرضة لسرقة الأموال أو الهوية.

كلمات المرور

مشاركة كلمات المرور مع أي روبوت دردشة أو أداة ذكاء اصطناعي تعد من أخطر الأخطاء التي قد يقع فيها المستخدم، لأن هذه البيانات الحساسة قد تمنح المتسللين القدرة على اختراق حساباتك الشخصية أو المهنية والوصول إلى رسائلك، صورك، أو حتى حساباتك البنكية.

الأسرار الخاصة

قد يعتقد البعض أن الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي تشبه التحدث مع صديق مقرب يمكنه حفظ الأسرار، لكن الحقيقة مختلفة تماما، فالذكاء الاصطناعي ليس كيانا شخصيا ولا يمتلك القدرة على ضمان سرية ما يقال له.

البيانات الطبية أو طلب النصائح الصحية

يشدد الخبراء على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المسائل الطبية لا يمكن أن يكون بديلا عن استشارة الطبيب المتخصص أو زيارة المستشفى عند الحاجة، فهذه الأدوات قد تقدم معلومات عامة، لكنها لا تمتلك القدرة على تشخيص الحالات الفردية بدقة أو متابعة التاريخ الطبي للشخص.

المحتوى غير اللائق

تحظر معظم المنصات والروبوتات الذكية من مشاركة أو إنشاء محتوى غير لائق، سواء كان ذا طابع مسيء أو عنيف أو يخالف القوانين والأعراف، فمثل هذه التفاعلات قد تعرض المستخدم للحظر المباشر، أو تؤدي إلى تقييد حسابه، فضلًا عن إمكانية ملاحقته قانونيًا في بعض الحالات.

أي معلومة لا تريد للعالم أن يعرفها

تذكر دائما أن ما تكتبه على المنصات الرقمية قد يخزن أو يستعاد لاحقا، وربما يشارك بطرق لا تتوقعها، لذلك لا تفصح عن تفاصيل شخصية أو أسرار خاصة لا ترغب في أن تكون متاحة للعامة في أي وقت.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحذيرات تأتي بالتزامن مع التحديات التي تواجه شركة OpenAI في تطوير الجيل الخامس من نماذجها GPT-5، إذ تعثر المشروع بسبب ارتفاع تكاليف التدريب ونقص تنوع البيانات، ما أثار تساؤلات حول مستقبله.

أقرأ ايضا:

طفل يحصد 550 دولارًا شهريًا من بيع الشاي بالحليب.. ما القصة؟

رجل يقود "سيارة أطفال لعبة" في شارع مزدحم.. هذا ما حدث له (فيديو)

آخر تقاليع التجميل.. نساء يلجأن لجراحة تقصير الساقين لسبب غير متوقع

منها الكباب والسوشي.. أغرب الأطعمة على متن الطائرات حول العالم



