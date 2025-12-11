جوجل تعلن إصلاح فئة مختارة من هواتفها مجانا.. تفاصيل

أعلنت شركة جوجل، في 8 ديسمبر 2025، إطلاق برنامج موسع لإصلاح هواتف Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL المتضررة من مشكلات تتعلق بالشاشة.

يأتي هذا الإعلان بعد رصد عدد محدود من الأجهزة التي تعاني من عيوب ظاهرة، كما كشفت الشركة عن برنامج ضمان ممتد مخصص لهاتف Pixel 9 Pro Fold.

وبحسب تقرير نشره موقع DigitalTrends، يشمل البرنامج الأجهزة التي يظهر فيها خط عمودي يمتد من أسفل الشاشة إلى أعلاها، أو تلك التي تعاني من وميض مستمر في العرض، وهي حالات ستعالج مجانا، بينما في المقابل، تستبعد الهواتف التي تعاني من كسر في الشاشة أو تلف ناتج عن السوائل من التغطية.

ورغم وضوح المشكلات المرتبطة بسلسلة Pixel 9 Pro، فإن جوجل لم توضح طبيعة الأعطال المتعلقة بنسخة Pixel 9 Pro Fold.

ووفقا لصفحة الدعم الرسمية، يوفر الضمان الممتد تغطية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وقد يكون المستخدمون مؤهلين للحصول على جهاز بديل مجانا في حال التأكد من وجود خلل مصنعي.

خطوة لتعزيز الثقة

يمثل هذا البرنامج واحدا من أكبر إجراءات الدعم ما بعد الإطلاق التي تقدمها غوغل لهواتف بيكسل، خاصة الفئة القابلة للطي، إذ أن الاعتراف بالمشكلة وتقديم إصلاح أو استبدال مجاني يعكس رغبة الشركة في تعزيز ثقة المستخدمين واستمرارهم في الاعتماد على أجهزتها.

ويمكن لمستخدمي Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold الذين يواجهون مشكلة الخط العمودي أو الوميض أو أي خلل مشابه، التوجه إلى صفحة الدعم واختيار "Check repair options"، ثم إدخال رقم IMEI أو الرقم التسلسلي لمعرفة أهلية الهاتف للإصلاح المجاني.

ومن المتوقع أن يشكل هذا البرنامج معيارا جديدا لسياسات دعم الأجهزة لدى جوجل، وربما يدفع الشركات المنافسة إلى اعتماد مبادرات مشابهة مستقبلا.