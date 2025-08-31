اكتشاف تعويذة محارب سلتي عمرها 2200 عام

وكالات

عثرت بعثة تنقيب أثرية على تميمة برونزية نادرة تجسد محاربا سلتيا يرتدي درعا ويحمل سيفا، ويعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وذلك أثناء أعمال الحفر في مستوطنة قديمة بمدينة مانشينج السلتية بولاية بافاريا الألمانية.

وذكر مكتب ولاية بافاريا للحفاظ على الآثار (BLfD) في بيان أن عمليات التنقيب، التي أجريت بين عامي 2021 و2024، أسفرت عن استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية من الموقع، الذي يُعد واحدة من أكبر المستوطنات القديمة شمال جبال الألب، رغم أن ما جرى استكشافه لا يتجاوز 15% من مساحته.

ويبلغ ارتفاع التمثال البرونزي الصغير 7.5 سم ووزنه 55 غراما، وصنع بتقنية "صب الشمع المفقود"، ما سمح بإنتاج تفاصيل دقيقة تضمنت حلقة لتعليقه على سلسلة.

ويعد هذا الاكتشاف دليلا إضافيا على تطور صناعة المعادن في العصر الحديدي (800 – 50 قبل الميلاد).

وقال ماتياس فايل، القيم العام على متحف الفنون الجميلة في بافاريا: "كان السلتيون مقاتلين مشهورين في ذلك العصر، وهذا التمثال يقدم توثيقا حيا لتلك الأوصاف، إذ يظهر المحارب في وضعية ديناميكية، يحمل درعا نموذجيا وسيفا قصيرا"، مشددا على فرادة القطعة المكتشفة.

ومن المقرر أن تخضع القطع الأثرية المكتشفة، ومن بينها التمثال البرونزي، لمزيد من الدراسات العلمية خلال الفترة المقبلة، للكشف عن مزيد من أسرار هذه المستوطنة التي نشأت في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد قبل أن تُهجر تدريجيا بحلول منتصف القرن الأول قبل الميلاد.