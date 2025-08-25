بخطوات بسيطة.. إزاي تحمي فلوسك من السرقة في ألعاب وتطبيقات الموبايل؟

(د ب أ)

عادة ما ينغمس الأطفال والشباب في العالم الرقمي بواسطة الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية أو أجهزة الألعاب، وكثيرا ما تستقطبهم الألعاب المجانية مثل Fortnite أو Brawl Stars أو Clash of Clans.

ويسود اعتقاد خاطئ لدى الآباء بأن هذه الألعاب لا تتطلب تكاليف، غير أن ألكسندر فال من المركز الأوروبي لحماية المستهلك في ألمانيا أشار إلى أن هذه الألعاب تغري الأطفال والشباب بإنفاق الأموال عن طريق ما يعرف باسم "المشتريات داخل التطبيق"، وذلك من أجل تجاوز فترات الانتظار أو الحصول على معدات وتجهيزات ألعاب خاصة أو شراء عملات داخل الألعاب مثل القطع النقدية أو المجوهرات والأحجار الكريمة، ولكن سرعان ما تصبح هذه المشتريات مكلفة للغاية.

ويمكن للوالدين السماح لأبنائهم بإجراء عمليات الشراء داخل التطبيقات من مصروف الجيب الخاص بهم، ولكن بشرط الحصول على موافقة مسبقة، ولكن يجب مراعاة ألا يكون المبلغ كبيرا جدا.

وأوصى الخبير الألماني الوالدين باتخاذ التدابير التالية لمنع تحول الألعاب إلى بوابة لاستنزاف الأموال:

- يجب تأمين المشتريات داخل التطبيقات بواسطة كلمة مرور أو يمكن تعطيل هذه الوظيفة بالكامل داخل متجر التطبيقات المعني.

- يجب تجنب الفوترة التلقائية عن طريق فاتورة الهاتف الجوال أو ما يعرف باسم "الفوترة من شركة الاتصالات"، مع ضرورة حظر الجهات الخارجية عن طريق الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة.

- يمكن استعمال البطاقات مسبقة الدفع في متاجر التطبيقات من أجل التحكم في النفقات بصورة أفضل، بحيث لا يمكن إجراء مدفوعات تتجاوز حد الائتمان.

- لا يجب تخزين بيانات الدفع على الجهاز الخاص بالأطفال، وإذا لعب الطفل على الأجهزة الخاصة بالآباء، فعندئذ يجب حذف البيانات المخزنة أو حظرها في متجر التطبيقات.