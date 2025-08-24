بعد طرحه.. تعرف على مميزات وعيوب هاتف"Oppo Reno 14 F 5G"

كتب- محمود الهواري

في محاولة لتعزيز حضورها في سوق الهواتف المتوسطة، طرحت شركة أوبو إطلاق هاتفها الجديد "Oppo Reno 14 F 5G"، الذي يجمع بين التصميم العصري والمواصفات القوية ضمن فئة سعرية تنافسية وفقا لما ذكرته الشركة.

"Oppo Reno 14 F 5G"

وبحسب أوبو إحدى الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، فأن الهاتف يهدف لتقديم تجربة متوازنة تجمع بين الأداء اليومي الجيد، تجربة تصوير قوية، وعمر بطارية طويل، مع مقاومة للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69.

في هذا التقرير نستعرض أهم مميزات وعيوب هاتف "Oppo Reno 14 F 5G" استنادا إلى أبرز مواقع مقارنة الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف "Oppo Reno 14 F 5G"

يأتي الهاتف مزودا بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة، بدقة 1080×2372 بكسل وكثافة 397 بكسل لكل إنش، مع معدل تحديث 120 هرتز وطبقة حماية AGC Dragontrail DT-Star D+، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة.

ويعتمد "Oppo Reno 14 F 5G" على معالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم، مع معالج رسومي Adreno 710، ويتيح ثلاثة إصدارات للذاكرة والتخزين: 256/8 جيجابايت، 256/12 جيجابايت، و512/12 جيجابايت، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر كارت ميموري مكان الشريحة الثانية.

ويأتي الهاتف بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وميزة فتح الهاتف عبر الوجه، ويعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15.

مميزات "Oppo Reno 14 F 5G"

يقدم الهاتف شاشة AMOLED ممتازة وسطوع عال ومعدل تحديث سلس 120 هرتز، ما يجعل تجربة مشاهدة المحتوى سلسة وواضحة تحت أشعة الشمس.

وتتميز الكاميرا الخلفية الرئيسية بجودة تصوير ممتازة مع دعم التثبيت البصري وتصوير فيديو 4K، بينما تمنح كاميرا السيلفي صورا واضحة وحادة.

ويتمتع الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يضمن فترة استخدام طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

عيوب "Oppo Reno 14 F 5G"

على الرغم من المزايا المتعددة للهاتف، يأتي بخامات بلاستيكية تقلل من إحساس الفخامة مقارنة بالهواتف الزجاجية أو المعدنية، ويفتقد إلى منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

ويقتصر تصوير فيديو الكاميرا الأمامية على جودة 1080p، ويعتبر المعالج مناسبا للاستخدام اليومي والخفيف لكنه ليس الأقوى في فئته السعرية.

وبحسب مواقع المقارنات لم يشهد الهاتف تغييرات جذرية مقارنة بالجيل السابق "Oppo Reno 13 F 5G"، سوى حواف شاشة أقل وبطارية أكبر، كما أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي

أسعار "Oppo Reno 14 F 5G"

يطرح "Oppo Reno 14 F 5G" بأسعار تتراوح بين 295 و425 دولار حسب الإصدار، حيث تبلغ نسخة 256/8 جيجابايت نحو 295 دولار، ونسخة 256/12 جيجابايت حوالي 355 دولار، بينما تصل نسخة 512/12 جيجابايت إلى 425 دولارا.