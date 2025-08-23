كتب- محمود الهواري:

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر من مشكلة شائعة تتلخص في نفاد باقات الإنترنت بسرعة، قبل أن يتمكنوا من الاستفادة الكاملة منها أو مرور فترة قصيرة على تجديدها دون معرفة السبب.

انتهاء باقة الانترنت

وقال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة انتهاء باقات المحمول في وقت مبكر هو التحديث التلقائي للتطبيقات، الذي يسمح للهاتف بتنزيل آخر الإصدارات بمجرد اتصال الجهاز بالإنترنت، وهو ما يستهلك جزءا كبيرا من الباقة دون علم المستخدم.

حل مشكلة انتهاء الباقة

وأضاف الحارثي في تصريحات لـ "مصراوي"، أن حل هذا المشكلة يكمن في إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات على متجر جوجل بلاي موضحا أن هذه الخطوة تمنح المستخدم السيطرة الكاملة على توقيت تحديث النظام والتطبيقات، وبالتالي تجنب أي مفاجآت غير مرغوبة مثل استهلاك الباقة بسرعة أو مشاكل محتملة في الهاتف بعد تحديث غير مناسب.

سبب انتهاء باقة الانترنت

وأكد الحارثي أن إيقاف التحديث التلقائي يتيح لكل مستخدم تحديد الوقت المناسب لتحديث تطبيقاته، بما يتوافق مع احتياجاته اليومية واستخدامه للإنترنت.

خطوات إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات

وتابع الحارثي أن المستخدم يقوم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي وفتح القائمة الموجودة في أعلى يسار الشاشة، أو النقر على صورة الحساب في الإصدارات الجديدة من المتجر.

وأضاف: "يختار المستخدم قسم "الإعدادات" ليجد خيار "تحديث التطبيقات تلقائيا"، موضحا أنه عند الضغط على هذا الخيار، ستظهر ثلاث بدائل أمام المستخدم الأولى التحديث عبر أي شبكة، أو عبر الواي فاي فقط، أو عدم التحديث التلقائي.

مشكلة انتهاء باقة الانترنت

وأكمل الخبير: "يضغط المستخدم على "عدم التحديث التلقائي"، موضحا أنه بهذه الطريقة يصبح المستخدم هو المتحكم الكامل في توقيت تحديث التطبيقات والنظام، مما يساعده على تجنب استهلاك الباقة سريعا.

