تيك توك تطلق "أكاديمية العائلة" بالقاهرة لتعزيز الأمان الرقمي

كتب- محمد سامي:

أطلقت منصة "تيك توك" العالمية فعالية جديدة تحت عنوان "أكاديمية العائلة" في القاهرة، بهدف تمكين الأسر المصرية من التفاعل الآمن والواعي مع العالم الرقمي، وتعزيز قيم السلامة الرقمية داخل البيوت. وجاءت الفعالية، التي نُظمت يوم السبت 25 مايو الجاري، في إطار جهود المنصة المستمرة لتوفير بيئة رقمية صحية تعزز من دور الأسرة في حماية أبنائها على الإنترنت.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني البارزة، من بينها مؤسسة "خريطة التحرش" ومبادرة "Speak Up"، حيث تم تناول سبل التصدي للتنمر الإلكتروني والعنف الرقمي، ومناقشة التحديات التي تواجه الشباب والأسر في العالم الافتراضي، وسبل التعامل معها بفعالية.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية تحت عنوان "تمكين الشباب لبناء مجتمعات رقمية آمنة"، شارك فيها كل من ملاك جعفر، مديرة التوعية والشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بمنصة تيك توك، وأحمد حجاب، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "خريطة التحرش". وركز النقاش على أهمية تمكين الفتيات رقميًا، ودعمهن في مواجهة التحرش والتحديات المرتبطة بالإبلاغ، إلى جانب تعزيز وعي الأهل بدورهم الأساسي في توجيه أبنائهم.

وأكدت ملاك جعفر خلال كلمتها أن السلامة الرقمية تبدأ من الوعي والحوار داخل الأسرة، مشيرة إلى أن المنصة تركز على تمكين الأهل بالأدوات المناسبة، وليس فرض الرقابة. وأوضحت أن الميزات الجديدة التي توفرها "تيك توك" تهدف لتشجيع التواصل الفعّال بين الأهل وأبنائهم، من خلال أدوات تعليمية ومرنة تتيح للأهل متابعة استخدام أبنائهم للتطبيق بطريقة تشاركية.

من جانبه، شدد أحمد حجاب على أن هناك تطورًا ملحوظًا في وعي المجتمعات العربية بقضايا الأمان الرقمي، مشيدًا بقدرة "تيك توك" على التعامل الاستباقي مع المحتوى المسيء من خلال رصده وحذفه قبل انتشاره، مما يسهم في الحد من العنف الرقمي وليس فقط التعامل مع نتائجه.

وتخللت الفعالية ورشة عمل تفاعلية قدمتها مبادرة "Speak Up"، ركزت على مواجهة التنمر الإلكتروني والمعلومات المضللة، وتعزيز مهارات الحماية الذاتية لدى المستخدمين، لا سيما فئة المراهقين. كما شهدت الجلسات مشاركة مؤثرة من صانعتَي المحتوى الشهيرتين "بيبا" و"شيري"، (أم وابنتها)، حيث تحدثتا عن تجربتهما المشتركة على المنصة، وكيف أسهمت في تعزيز العلاقة بينهما من خلال المحتوى الإيجابي.

وخلال الحدث، أعلنت "تيك توك" عن إطلاق مجموعة من التحديثات الجديدة ضمن أدوات الأمان الرقمي، التي تجاوزت 15 ميزة مبتكرة، منها خاصية "Time Away" لتحديد أوقات استخدام التطبيق، و"Wind Down" لمساعدة المستخدمين على تقليل وقت الشاشة ليلاً، بالإضافة إلى أدوات تمكن الأهل من رؤية الحسابات التي يتفاعل معها أبناؤهم، وتخصيص من يمكنه مشاهدة محتواهم أو التواصل معهم.

كما تم تسليط الضوء على موجز المحتوى التعليمي "STEM" المتاح في أكثر من 100 دولة، والذي يقدم مواد تعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في إطار دعم تيك توك لرحلة التعلم والاكتشاف داخل المنصة.

يأتي هذا الحدث في إطار التزام "تيك توك" المتواصل ببناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وشمولًا، وتعزيز الشراكة بين الأهل وأبنائهم في استخدام التكنولوجيا