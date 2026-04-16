أضافت منصة "يوتيوب" خيارا جديدا يتيح للمستخدمين التحكم في استهلاك مقاطع الفيديو القصيرة "شورتس"، وصولا إلى إمكانية إيقافها بشكل فعلي، لكن المفاجأة أن هذه الخاصية غير ظاهرة بشكل مباشر داخل التطبيق.

طريقة تفعيل الحد الزمني

وبحسب صفحة دعم تابعة لشركة "جوجل"، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة عبر المسار: الإعدادات > إدارة الوقت > حد موجز "شورتس"داخل تطبيق الهاتف.

وتتيح الإعدادات اختيار مدة التصفح، بدءا من عدة ساعات، وصولا إلى خيار "صفر دقيقة"، وهو ما يؤدي عمليا إلى تعطيل ظهور موجز "شورتس" بالكامل.

تعطيل غير مباشر

ورغم فعالية الخيار، إلا أنه لا يعد حظرا نهائيا، إذ يظهر تنبيه عند انتهاء الوقت المحدد، مع إمكانية تجاهله ومواصلة التصفح بشكل طبيعي، ما يجعل التحكم فيه مرنا وليس إلزاميا.

اختلاف في حالة الرقابة الأسرية

في المقابل، يتغير الأمر مع الحسابات الخاضعة لإشراف العائلة عبر خدمة Family Link، حيث يصبح الحد الزمني إلزاميا ولا يمكن تجاوزه، ما يمنح أولياء الأمور تحكمًا أكبر في استخدام الأبناء للتطبيق.

الميزة متاحة للهواتف فقط

حاليًا، تتوفر هذه الخاصية على تطبيق الهواتف الذكية فقط، بينما لا يزال مستخدمو أجهزة الكمبيوتر بحاجة إلى أدوات إضافية أو ملحقات للمتصفح للحد من ظهور "شورتس".

لماذا الخيار غير ظاهر بوضوح؟

رغم استثمار يوتيوب الكبير في ميزة "شورتس" منذ إطلاقها عام 2020، بما يشمل زيادة مدة الفيديوهات وإضافة أدوات ذكاء اصطناعي، إلا أن تزايد الانتقادات حول الإدمان الرقمي دفع المنصة لتقديم أدوات “رفاه رقمي” تساعد المستخدمين على التحكم في وقت الاستخدام.

لكن وضع خيار "صفر دقيقة" داخل إعدادات إدارة الوقت دون إبراز مباشر يعكس توازنًا بين تشجيع الاستخدام من جهة، ومنح أدوات تقليل الاستهلاك من جهة أخرى.

اعتراف ضمني بتأثير المحتوى القصير

ورغم عدم التصريح بذلك رسميا، فإن توفير هذا الخيا ينظر إليه كاعتراف ضمني بأن مقاطع "شورتس" قد تؤدي إلى استهلاك مفرط للوقت بسبب طبيعة التمرير المستمر وجاذبية المحتوى القصير.