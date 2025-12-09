إعلان

هل الذكاء الاصطناعي عاجز عن التنبؤ الدقيق بالزلازل؟

كتب : مصراوي

01:58 ص 09/12/2025

زلزال أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال أندريه ستريلنيكوف، كبير الباحثين في مختبر علم الزلازل القديمة والجيوديناميكا القديمة بمعهد شميدت لفيزياء الأرض، إن البيانات وعمليات الرصد طويلة المدى لا تزال غير كافية.

ووفقا للخبير، لا يزال الذكاء الاصطناعي غير قادر على التنبؤ الدقيق بالزلازل نظرا لنقص البيانات وعمليات الرصد طويلة المدى.

وقال: "من أجل دراسة الزلازل وفهمها والتنبؤ بها بدقة أكبر، بما في ذلك باستخدام التعلم الآلي، نحتاج إلى بيانات أكثر وفترة زمنية أطول".

وأشار الباحث إلى أن عمليات الرصد الآلي تُجرى منذ ما يقارب 100 عام، وهي فترة غير كافية للتنبؤ الدقيق، لافتا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن نقص البيانات يجعل خوارزميات الذكاء الاصطناعي غير قادرة على التعلم بفعالية.

أضاف أن الزلازل القوية، مثل تلك التي قد تحدث في روسيا، تحدث مرة كل مئات أو آلاف السنين تقريبا، مما يصعب جمع الإحصاءات الكافية لتدريب الخوارزميات.

ومع ذلك، يواصل المعهد العمل على التنبؤ طويل المدى، حيث يدرس العلماء آثار الزلازل القديمة من خلال البيانات الجيولوجية، ويحللون الصدوع والانزياحات في قشرة الأرض، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الذكاء الاصطناعي لتنبؤ الدقيق بالزلازل لزلازل علم الزلازل القديمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة