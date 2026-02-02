بعد ذكر اسمها.. ما علاقة والدة عمدة نيويورك زهران ممداني بملفات إبستين؟

مصراوي

ظهرت صورة تُظهر عمدة نيويورك زهران ممداني خلال مأدبة غداء رفيعة المستوى مرتبطة ببيجي سيجال، وهي شخصية معروفة بارتباطها الطويل بجيفري إبستين، وذلك عقب الإفراج عن وثائق جديدة تشير أيضًا إلى اسم والدته، المخرجة السينمائية ميرا ناير.

وتعود الصورة إلى 15 نوفمبر 2017، وتُظهر ممداني، الذي يشغل حاليًا منصب عمدة مدينة نيويورك، وهو يبتسم خلال مأدبة غداء أقامتها شركة “يونيفرسال بيكتشرز” لفيلم Get Out، ونظمتها بيجي سيجال في مطعم لينكولن ريستورانتي بمانهاتن.

وقد استضافت سيجال، وهي مسؤولة علاقات عامة هوليوودية كانت تتمتع بنفوذ واسع في السابق، هذه الفعالية. لكنها واجهت لاحقًا انتقادات واسعة في الوسط الفني بسبب علاقاتها الاجتماعية الوثيقة مع جيفري إبستين. ولم تُوجَّه إلى سيجال أي تهم جنائية.

وظهرت الصورة بعد أيام من ورود اسم المخرجة ميرا ناير والدة زهران ممداني عمدة نيويورك، في دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بإبستين وشريكته المدانة جيسلين ماكسويل.

وتعرض زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، لهتافات احتجاجية من متظاهرين خارج مقر إقامته الرسمي، عقب الكشف عن وثائق تربط اسم والدته، المخرجة السينمائية ميرا ناير، بجيفري إبستين. وجاءت الواقعة بعد نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بإبستين.

وجاء ظهور والدة عمدة نيويورك زهران ممداني ميرا ناير في رسالة إلكترونية مرتبطة بفعالية اجتماعية عام 2009، في منزل جيسلين ماكسويل، المدانة في قضية الاتجار الجنسي.

وأشارت الرسالة، إلى أن ناير حضرت حفلة ما بعد عرض فيلم إلى جانب شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ومؤسس أمازون جيف بيزوس.

وفي رسالة بتاريخ 21 أكتوبر 2009، من مسؤولة العلاقات العامة الأمريكية بيجي سيجال، جاء: "غادرت للتو حفلة ما بعد عرض الفيلم في منزل جيسلين. كان بيل كلينتون وجيف بيزوس هناك، وجان بيجوزي، والمخرجة ميرا ناير، وغيرهم. تلقى الفيلم ردود فعل فاترة، رغم أن النساء أعجبن به أكثر. هيلاري سوانك وريتشارد غير كانا في حفلة غريبة في متجر بلومينغديلز لقسم الملابس الرياضية الرخيصة".

وأضافت الرسالة: "الاستوديو نظم حفلة مجانية من المتجر وعروض النوافذ لمدة شهر. سأكون في وول ستريت 2 غدًا. المزيد لاحقًا".

ورغم أن الرسالة لم تحدد اسم الفيلم، فإنها تبدو إشارة إلى فيلم ناير لعام 2009 Amelia الذي تناول حياة الطيّارة أميليا إيرهارت، وقامت ببطولته هيلاري سوانك وريتشارد غير.

وفي وقت سابق، أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة إضافية من الوثائق المتعلقة بإبستين بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 19 نوفمبر 2025.

وشملت الدفعة الجديدة أكثر من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة، ما رفع العدد الإجمالي للصفحات المتاحة للعامة إلى نحو 3.5 ملايين صفحة.

وجُمعت هذه السجلات من مصادر متعددة، بما في ذلك قضايا فلوريدا ونيويورك المتعلقة بإبستين، والقضية في نيويورك ضد جيسلين ماكسويل، والتحقيقات في وفاة إبستين، وقضية في فلوريدا تخص خادمًا سابقًا لإبستين، وعدة تحقيقات لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومراجعة مكتب المفتش العام لوفاة إبستين.

وتولى زهران ممداني منصب عمدة نيويورك في الأول من يناير، بعد فوزه على الحاكم السابق أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا. وبعمر 34 عامًا، أصبح أصغر وأول عمدة مسلم للمدينة. وخلف إريك آدامز، الذي اختار عدم الترشح مجددًا في سبتمبر لكنه بقي على بطاقة الاقتراع.

وتُعد ميرا ناير مخرجة عالمية مرموقة، اشتهرت بأفلام مثل سلام بومباي، وزفاف الرياح الموسمية، وThe Namesake، وQueen of Katwe، وكانت لسنوات جزءًا من الدوائر السينمائية النخبوية، خصوصًا في مانهاتن. وهي متزوجة من الأكاديمي محمود ممداني.

وقالت شبكة فوكس نيوز ديجيتال الأمريكية، إنها تواصلت مع مكتب زهران ممداني وبيغي سيغال للحصول على تعليق.