إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : مصراوي

10:17 ص 02/02/2026

أسعار السمك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و160 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك اليوم أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
فتح معبر رفح لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. تفاصيل آليات الدخول والخروج
شئون عربية و دولية

فتح معبر رفح لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. تفاصيل آليات الدخول والخروج
"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
أخبار مصر

"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
الإفتاء ترد على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان
أخبار

الإفتاء ترد على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان
إعلام عبري: الإمارات تتواصل مع أمريكا وإسرائيل لتولي إدارة قطاع غزة مدنيا
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: الإمارات تتواصل مع أمريكا وإسرائيل لتولي إدارة قطاع غزة مدنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر