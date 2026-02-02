أفادت تقارير عبرية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني.

وقالت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها إن الاتصالات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بلغت ذروتها، وقد جرى بالفعل تبادل مسودات بين الأطراف.

ويأتي ذلك على خلفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح معبر رفح. وقالت القناة العبرية في تقريرها نقلا عن مصادرها إن هناك حلًا مفاجئًا يجري العمل عليه خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نقلته القناة العبرية، تعتزم الإمارات إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، بما يشمل السيطرة على التجارة وإدارة جميع الأسواق داخل القطاع. كما تخطط لشراء جميع البضائع التي ستدخل غزة من إسرائيل، والاعتماد على مقاولين إسرائيليين في تنفيذ العمليات.

وأضاف التقرير الذي كشفته القناة العبرية، أن الإمارات سترسل قوات لتأمين المنظومة اللوجستية بالكامل التي ستوفرها داخل القطاع، إلى جانب شركات أمن أمريكية ستعمل بالتوازي مع القوات الإماراتية. كما سيتم تطوير مراكز التوزيع وتحويلها إلى مراكز لوجستية يتم من خلالها توزيع البضائع على القطاع الخاص في غزة.

وأشارت القناة الـ12 في تقريرها، إلى أن المباحثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، وأنه تم بالفعل تبادل مسودات اتفاق بين الأطراف المعنية.

ويُذكر أنه قبل نحو أسبوع ونصف، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد للانضمام إلى ما سُمّيت بـ"مجلس السلام"، الذي سيتولى الإشراف على إدارة قطاع غزة.