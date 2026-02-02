محافظ المنيا: إزالة 2174 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أن أجهزة المحافظة نجحت في إزالة 2174 حالة تعدٍ، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28، التي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح محافظ المنيا أن الحالات التي جرى التعامل معها شملت 197 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و683 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و376 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى 918 حالة متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الدولة.

وأشار كدواني إلى أن حملات الإزالة تُنفذ في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة للتعامل مع أي تعديات جديدة في مهدها.

وأضاف محافظ المنيا أن خطة تنفيذ الموجة الـ28 مقسمة إلى ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، تليها المرحلة الثانية من 7 حتى 27 فبراير الجاري، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس المقبل، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة.