أطلقت مسابقات التصوير الفوتوغرافي لعام 2025 مجموعة مذهلة من الصور الجوية التي التقطتها الطائرات المسيرة، مؤكدة أن أفضل وجهات التصوير ليست على الأرض، بل في السماء.

هذه الصور الـ 25 الحائزة على جوائز حولت منظورنا وأظهرت عظمة الطبيعة وصغر الإنسان أمامها، من السواحل الجليدية والصحاري القاحلة إلى المدن الصاخبة التي بدت كلٌّ منها لوحة فنية تجريدية.

ما يميز عام 2025 عن الأعوام السابقة هو الثقة التي أظهرها المصورون، إذ توقفوا عن مطاردة الحيل البصرية، وركزوا على سرد القصص من خلال لقطاتهم.

وكافأت لجان التحكيم في المسابقات العالمية الصور التي جمعت بين التكوين الواضح، والهندسة الجريئة، والتأثير العاطفي، إذ لم تكن هذه الصور مجرد لقطات تقنية مثالية، بل كانت تنبض بالحياة: قارب يشق طريقه عبر مياه سوداء، حشود تتحرك كضربات فرشاة، وأراضٍ زراعية تتحول إلى لوحات شعرية متداخلة.