تأجيل محاكمة 87 متهمًا بـ"خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 23 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهمًا في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ "خلية مدينة نصر"، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 23 مايو لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتوليوا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الارهاب، واستخدام مواقع التواصل لتبادل الرسائل والتكليفات.

