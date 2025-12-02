"ذبح الخنزير".. نصب واحتيال على فيسبوك يبدأ برسائل ودية

خسر رجل أمريكي 280 ألف دولار في عملية احتيال عبر فيسبوك بدأت برسالة ودية، مما يبرز الحاجة إلى الحذر من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وفي أكتوبر 2024، تلقى جو نوفاك، المقيم في والينغتون بولاية نيو جيرسي، رسالة ودية من شخص غريب على فيسبوك بعد ثلاثة أشهر من نشره منشورا عاما حول نقص خيارات الوجبات السريعة الآمنة لابنه المصاب بمرض السيلياك، وحاز المنشور على عدد قليل من الإعجابات والتعليقات من أصدقائه، بحسب تقرير شبكة سي إن إن.

وبدت الرسائل الأولى بريئة وظهر ملف المرسل يحتوي على امرأة شقراء نحيفة تدعى آيلس دانر، وصفت نفسها بأنها مصممة أزياء تعمل في مديسون أفنيو في نيويورك، وانتقلت المحادثات لاحقا إلى تطبيق واتساب، حيث أصبحت أكثر شخصية، وتبادلا الحديث عن حياتهما الخاصة والتجارب الشخصية، بما في ذلك طلاقهما وخساراتهما العاطفية.

وبحلول فبراير 2025، أعلن الاثنان حبهما لبعضهما البعض، لكن سرعان ما تحولت العلاقة إلى خطة لاستدراج نوفاك للاستثمار في عملة مشفرة وهمية، وبحلول أبريل، حول نوفاك 280 ألف دولار إلى موقع الاستثمار الموصى به، وبعد ذلك اختفت المرأة وملفها الشخصي على فيسبوك.

ظاهرة "ذبح الخنزير"

تجربة نوفاك جزء من عملية احتيال متنامية عبر الإنترنت تعرف باسم "pig-butchering" أو "ذبح الخنزير"، التي تستنزف مليارات الدولارات من ضحايا أمريكيين عبر استثمارات عملات رقمية وهمية، وغالبا ما تبدأ برسائل ودية لتكوين الثقة قبل تقديم فكرة الاستثمار في العملات المشفرة، مدعومة بصور ومقاطع فيديو لحياة فاخرة لجعل الاحتيال يبدو مقنعا.

التحايل على الثقة

واستخدمت آيلس صورا ومقاطع فيديو لأسلوب حياة فاخر يشمل سيارات رياضية وعطلات ومقاعد في الصفوف الأمامية لعروض الأزياء، كما أرسلت رسائل صوتية ولقطات للحياة اليومية مثل تساقط الثلوج في مانهاتن وكلبها لاكي، وكلها عناصر صممت لبناء الثقة وجعل القصة تبدو أكثر مصداقية، وفقا لخبراء شبكة سي إن إن.