إعلان

Honor تُطلق منافسًا جديدًا في عالم الهواتف الذكية.. ما مواصفاته ومميزاته؟

كتب : مصراوي

06:43 ص 10/12/2025

Honor

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت Honor عن هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

حصل Honor Magic8 Lite على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (161.9/76.1/7.8) ملم، وزنه 189 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها "1200/2640" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 6000 nits، وكثافتها تعادل 427 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة "108+5" ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وحصل على بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

Honor Honor هواتف Honor هاتف الجديد عالم الهواتف الذكية الهواتف الجديدة أفضل الهواتف الذكية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة