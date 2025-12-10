

وكالات

أعلنت Honor عن هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

حصل Honor Magic8 Lite على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (161.9/76.1/7.8) ملم، وزنه 189 ج.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها "1200/2640" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 6000 nits، وكثافتها تعادل 427 بيكسل/الإنش تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة "108+5" ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وحصل على بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وفقا لروسيا اليوم.