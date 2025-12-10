بعد تحذير مستخدمي الهواتف الذكية.. خطوات لاستعادة هاتفك بعد الاختراق

كشفت شركتا آبل وجوجل عن موجة جديدة من التحذيرات الأمنية لمستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، مشيرتين إلى استهداف بعض المستخدمين لهجمات قرصنة متطورة مدعومة من جهات حكومية.

وأكدت آبل أن التحذيرات التي أرسلتها في الثاني من ديسمبر شملت مستخدمين في أكثر من 150 دولة، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة حول طبيعة الهجوم أو عدد المستهدفين أو الجهة المسؤولة عنه.

وجاء إعلان آبل بعد يوم من إعلان جوجل توجيه تحذيرات لمستخدميها الذين وقعوا ضحية برنامج التجسس Intellexa، وهو برنامج مراقبة متطور خاضع لعقوبات أمريكية، موضحة أن الهجمات استهدفت عدة مئات من الحسابات في دول بينها باكستان وكازاخستان وأنجولا ومصر وأوزبكستان والسعودية وطاجيكستان.

خطوات لاستعادة الهاتف بعد الاختراق

وينصح تقرير موقع Norton المتخصص في الأمن السيبراني، بعد التأكد من تعرض الهاتف للاختراق، المستخدمون باتخاذ إجراءات فورية لاستعادة أجهزتهم.

وتشمل هذه الإجراءات استخدام برامج مكافحة الفيروسات لفحص الجهاز والكشف عن أي برامج ضارة، ومراجعة التطبيقات المثبتة وحذف المشبوه منها، بالإضافة إلى مسح سجل التصفح والملفات المؤقتة لضمان إزالة أي تهديدات محتملة.

اختراق الهواتف

وينصح المستخدمون بفحص الأجهزة المرتبطة بحساباتهم على منصات مثل جوجل وآبل وإزالة أي أجهزة غير مألوفة لمنع الوصول غير المصرح به.

وفي الحالات الشديدة، قد يكون إعادة ضبط المصنع ضروريا بعد نسخ الملفات المهمة احتياطيا، مع توخي الحذر بعدم استعادة النسخ الاحتياطية التي قد تحتوي على برامج ضارة.

تعزيز حماية الهاتف من المتسللين

مع تزايد هجمات النقرات الصفرية، أصبح من الضروري تحديث تطبيقات الهاتف وأنظمة التشغيل باستمرار لمنع استغلال الثغرات. وينصح الخبراء بعدم النقر على الروابط المشبوهة في الرسائل أو البريد الإلكتروني، واستخدام مديري كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة، وتغييرها فورًا عند ملاحظة أي نشاط مشبوه.

الهجمات الالكترونية

ويمكن تعزيز الأمان باستخدام شبكات VPN لتشفير حركة الإنترنت، وتفعيل المصادقة الثنائية، والاعتماد على الخصائص البيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

وينصح الخبراء أيضا بإيقاف البلوتوث عند عدم استخدامه، وتجنب كسر حماية الهاتف الذي يزيل الحماية المدمجة، مما يسهل على المتسللين الوصول إلى الجهاز.