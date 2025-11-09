أسعار هواتف آيفون بعد تخفيض أبل 25% في برنامج الاستبدال

أعلنت أبل الجمعة الماضية، عن تحديث مفاجئ في برنامج استبدال الأجهزة بالولايات المتحدة، خفضت خلاله المبالغ القصوى التي يحصل عليها العملاء عند استبدال هواتفهم القديمة وأجهزة ماك وآيباد وساعات أبل ووتش، مع انخفاض تراوح بين 15 و25% في المتوسط.

أسعار آيفون بعد التخفيض

شهدت معظم موديلات آيفون الحديثة انخفاضات ملحوظة في الأسعار، حيث انخفض الحد الأقصى لقيمة آيفون 16 برو ماكس إلى 670 دولارا بانخفاض 30 دولارا، بينما أصبح آيفون 16 برو بقيمة 550 دولارا.

وسجلت الإصدارات الأقدم انخفاضات أكبر، إذ هبط آيفون 15 برو ماكس إلى 470 دولارا بعد أن فقد 160 دولارا من قيمته، ووصل آيفون 15 بلس إلى انخفاض قدره 110 دولارات.

أصبح آيفون 13 برو ماكس بسعر 300 دولار، وآيفون 12 برو بسعر 160 دولارا، في حين بقي آيفون 8 عند الحد الأدنى 40 دولارا فقط.

أجهزة ماك وآيباد

وشملت التخفيضات أجهزة ماك وآيباد، رغم تفاوت نسب الانخفاض، حيث تراجع آي ماك برو بنسبة 37.7% إلى 240 دولارا، وخسر آي ماك العادي 115 دولارا.

وتراوحت التخفيضات في أجهزة ماك بوك برو وMac Studio بين 10 و110 دولارات، أما الأجهزة اللوحية، فقد انخفضت أسعار معظم موديلات آيباد برو وآيباد ميني بنسبة 5 إلى 10%، في حين ارتفعت قيمة آيباد إير إلى 415 دولارا، ويرجح أن تكون نتيجة خطأ تقني في جدول الأسعار الرسمي.

ساعات أبل وأسعارها الجديدة

تأثرت أيضا ساعات أبل، إذ انخفض سعر Series 10 بنسبة 8.6% إلى 160 دولارًا، بينما تراجعت Series 5 وSeries 6 بمقدار 5 دولارات لكل منهما.

في المقابل، حافظت Apple Watch Ultra 2 وApple Watch SE (الجيل الثاني) على أسعارها السابقة دون تغيير.

أوضحت أبل أن مراجعات أسعار الاستبدال تتم دوريا بناء على سوق الأجهزة المستعملة ومستوى الطلب وتكاليف إعادة التصنيع، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير يعد من أكبر التراجعات التي شهدها البرنامج خلال السنوات الأخيرة.