إعلان

واتساب يطلق مكالمات الصوت والفيديو عبر المتصفح دون الحاجة لتطبيق سطح المكتب

كتب : محمود عبدالرحمن

11:42 ص 16/02/2026

واتساب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق واتساب ميزة جديدة طال انتظارها تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة عبر WhatsApp Web، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح المكتب، في خطوة تعزز حضور الخدمة على الحواسيب.

وبحسب ما رصد في الإصدار التجريبي، أصبحت المكالمات متاحة حاليا في المحادثات الفردية فقط، إذ يمكن فتح أي دردشة والضغط على أيقونة الاتصال لبدء مكالمة صوتية أو فيديو مباشرة من المتصفح، فيما لا تزال المكالمات الجماعية خارج نطاق هذا التحديث الأولي، وفقا لما أورده موقع Digital Trends.

وتشكل هذه الخطوة إضافة مهمة للمستخدمين الذين يعتمدون على المتصفح طوال يوم العمل، كما تمثل تطورا لافتا لمستخدمي نظام Linux، في ظل عدم توفر تطبيق رسمي لسطح المكتب على هذا النظام.

وعملت واتساب خلال العام الماضي على تطوير تجربة الويب لتصبح أقرب إلى تطبيقات سطح المكتب بدل الاكتفاء بدور النسخة المرافقة للهاتف.

ومع إدخال المكالمات، باتت المحادثة والاتصال متكاملين داخل نافذة واحدة، ما يقلل التنقل بين التطبيقات ويعزز الإنتاجية.

التشفير ومشاركة الشاشة

من جانب الأمان، تؤكد واتساب استمرار التشفير التام بين الطرفين، إذ تعتمد المكالمات عبر المتصفح على بروتوكول Signal Protocol المستخدم في الرسائل والمكالمات داخل التطبيق.

ويدعم واتساب ويب ميزة مشاركة الشاشة، لكنها تظل حصرية لمكالمات الفيديو، ما يستلزم بدء مكالمة مرئية حتى وإن كان الهدف عرض مستند أو شرح إعدادات.

تشير تقارير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشمل دعم المكالمات الجماعية عبر المتصفح لما يصل إلى 32 مشاركا، إضافة إلى ميزات مثل روابط المكالمات وجدولتها، غير أن هذه الخصائص لم تُطرح رسميًا بعد.

وبدأ طرح الميزة تدريجيا لمستخدمي النسخة التجريبية، ويمكن التحقق من توفرها عبر فتح محادثة فردية على واتساب ويب والبحث عن أيقونات الاتصال، في انتظار تعميمها بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واتساب WhatsApp Web

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
شئون عربية و دولية

"كابوس رمضان" يُؤرق إسرائيل.. تحذيرات من موجة تصعيد تتخطى حدود الحرب
بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"
أخبار مصر

بسبب شاب "واقعة الأتوبيس".. 3 قرارات عاجلة من "الأعلى للإعلام"
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول
حوادث وقضايا

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول
"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
رياضة محلية

"عاوزينهم يرموا ورد بمناسبة الفلانتين؟".. ميدو يدافع عن جماهير الأهلي برسالة
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر