أطلق واتساب ميزة جديدة طال انتظارها تمكن المستخدمين من إجراء مكالمات صوتية ومرئية مباشرة عبر WhatsApp Web، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح المكتب، في خطوة تعزز حضور الخدمة على الحواسيب.

وبحسب ما رصد في الإصدار التجريبي، أصبحت المكالمات متاحة حاليا في المحادثات الفردية فقط، إذ يمكن فتح أي دردشة والضغط على أيقونة الاتصال لبدء مكالمة صوتية أو فيديو مباشرة من المتصفح، فيما لا تزال المكالمات الجماعية خارج نطاق هذا التحديث الأولي، وفقا لما أورده موقع Digital Trends.

وتشكل هذه الخطوة إضافة مهمة للمستخدمين الذين يعتمدون على المتصفح طوال يوم العمل، كما تمثل تطورا لافتا لمستخدمي نظام Linux، في ظل عدم توفر تطبيق رسمي لسطح المكتب على هذا النظام.

وعملت واتساب خلال العام الماضي على تطوير تجربة الويب لتصبح أقرب إلى تطبيقات سطح المكتب بدل الاكتفاء بدور النسخة المرافقة للهاتف.

ومع إدخال المكالمات، باتت المحادثة والاتصال متكاملين داخل نافذة واحدة، ما يقلل التنقل بين التطبيقات ويعزز الإنتاجية.

التشفير ومشاركة الشاشة

من جانب الأمان، تؤكد واتساب استمرار التشفير التام بين الطرفين، إذ تعتمد المكالمات عبر المتصفح على بروتوكول Signal Protocol المستخدم في الرسائل والمكالمات داخل التطبيق.

ويدعم واتساب ويب ميزة مشاركة الشاشة، لكنها تظل حصرية لمكالمات الفيديو، ما يستلزم بدء مكالمة مرئية حتى وإن كان الهدف عرض مستند أو شرح إعدادات.

تشير تقارير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشمل دعم المكالمات الجماعية عبر المتصفح لما يصل إلى 32 مشاركا، إضافة إلى ميزات مثل روابط المكالمات وجدولتها، غير أن هذه الخصائص لم تُطرح رسميًا بعد.

وبدأ طرح الميزة تدريجيا لمستخدمي النسخة التجريبية، ويمكن التحقق من توفرها عبر فتح محادثة فردية على واتساب ويب والبحث عن أيقونات الاتصال، في انتظار تعميمها بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة.