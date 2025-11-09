تحذير أمني بشأن 6 تطبيقات تتجسس على واتساب وتسجل المحادثات.. تفاصيل

حذر باحثو الأمن السيبراني في شركة "ESET" من 6 تطبيقات خبيثة لنظام أندرويد يزعم أنها تتجسس على المستخدمين، وتستخرج رسائل تطبيقات واتساب وسيجنال، وتسجل محادثاتهم الصوتية.

وفقا لتقرير "ESET"، يمكن لأحد هذه التطبيقات المسمى "WaveChat" تسجيل الصوت في الخلفية حتى عندما لا يستخدم المستخدم ميكروفون الهاتف.

وبعد تنزيل المستخدمين لهذه التطبيقات، تقول الشركة إن البرمجيات الخبيثة تشغل برمجية حصان طروادة عن بعد تعرف باسم "VajraSpy".

وأشار الباحثون إلى أن التطبيقات استهدفت بشكل رئيسي المستخدمين في الهند وباكستان، ويفترض أن المهاجمين استخدموا خدعة رومانسية لإقناع الضحايا بتثبيت البرمجيات الخبيثة.

وأوضح الباحثون أنهم حددوا 12 تطبيقا إجمالا للتجسس، من بينها ستة تطبيقات لأندرويد متاحة على متجر "Google Play"، بينما كانت الستة الأخرى متاحة عبر "VirusTotal"، الأداة المعروفة لفحص البرمجيات الخبيثة.

التطبيقات الخبيثة الستة هي:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

وأشار الباحثون إلى أن بعض التطبيقات بنفس الاسم قد تكون متاحة في متاجر التطبيقات في مناطق أخرى، مؤكدين أن تطبيق "MeetMe" الشهير الذي تم تنزيله أكثر من 100 مليون مرة لا علاقة له بهذه التطبيقات الخبيثة.