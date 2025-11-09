إعلان

تحذير أمني بشأن 6 تطبيقات تتجسس على واتساب وتسجل المحادثات.. تفاصيل

كتب : محمود الهواري

12:05 م 09/11/2025

واتساب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر باحثو الأمن السيبراني في شركة "ESET" من 6 تطبيقات خبيثة لنظام أندرويد يزعم أنها تتجسس على المستخدمين، وتستخرج رسائل تطبيقات واتساب وسيجنال، وتسجل محادثاتهم الصوتية.

وفقا لتقرير "ESET"، يمكن لأحد هذه التطبيقات المسمى "WaveChat" تسجيل الصوت في الخلفية حتى عندما لا يستخدم المستخدم ميكروفون الهاتف.

وبعد تنزيل المستخدمين لهذه التطبيقات، تقول الشركة إن البرمجيات الخبيثة تشغل برمجية حصان طروادة عن بعد تعرف باسم "VajraSpy".

وأشار الباحثون إلى أن التطبيقات استهدفت بشكل رئيسي المستخدمين في الهند وباكستان، ويفترض أن المهاجمين استخدموا خدعة رومانسية لإقناع الضحايا بتثبيت البرمجيات الخبيثة.

وأوضح الباحثون أنهم حددوا 12 تطبيقا إجمالا للتجسس، من بينها ستة تطبيقات لأندرويد متاحة على متجر "Google Play"، بينما كانت الستة الأخرى متاحة عبر "VirusTotal"، الأداة المعروفة لفحص البرمجيات الخبيثة.

التطبيقات الخبيثة الستة هي:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

وأشار الباحثون إلى أن بعض التطبيقات بنفس الاسم قد تكون متاحة في متاجر التطبيقات في مناطق أخرى، مؤكدين أن تطبيق "MeetMe" الشهير الذي تم تنزيله أكثر من 100 مليون مرة لا علاقة له بهذه التطبيقات الخبيثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واتساب نظام أندرويد WaveChat

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر