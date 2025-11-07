بقدرات خارقة.. جوجل تكشف عن شريحة جديدة للذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن إطلاق الجيل السابع من معالجاتها المخصصة للذكاء الاصطناعي (TPU) والمعروفة باسم Ironwood، لتصبح متاحة تجاريا خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة اختبار بدأت في أبريل الماضي.

وقالت الشركة إن الشريحة الجديدة، التي تم تصميمها بالكامل داخل مختبرات جوجل، تتمتع بقدرة عالية على تنفيذ أكثر مهام الذكاء الاصطناعي تعقيدا، بدءا من تدريب النماذج العملاقة وحتى تشغيل الروبوتات والمساعدين الذكيين في الزمن الحقيقي، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي".

وأوضحت جوجل أن بإمكانها ربط أكثر من 9,200 شريحة في وحدة واحدة (Pod) لتسريع معالجة البيانات والتخلص من الاختناقات التي تواجه النماذج الضخمة.

وتسعى جوجل من خلال هذه الخطوة إلى كسر هيمنة شركة إنفيديا على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد معظم الشركات الكبرى حتى الآن على وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تنتجها إنفيديا.

وتراهن الشركة على أن التصميم الداخلي المخصص لمعالجاتها سيوفر أداءً أعلى، وكفاءة طاقة أفضل، وتكلفة أقل مقارنة بالحلول التقليدية، كما أكدت أن الجيل الجديد أسرع بأكثر من أربع مرات من الإصدار السابق.

وتعتزم شركة أنثروبيك، المطورة لنموذج Claude، استخدام ما يصل إلى مليون شريحة Ironwood لتشغيل نموذجها المتقدم.

بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من المعالجات، أعلنت جوجل عن تحديثات شاملة لخدماتها السحابية لجعلها أسرع وأكثر مرونة، في إطار منافسة قوية مع "أمازون ويب سيرفيسز" و"مايكروسوفت أزور".

وسجلت الشركة إيرادات سحابية بلغت 15.15 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة 34% على أساس سنوي، كما رفعت سقف إنفاقها الرأسمالي إلى 93 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

وقال ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل: "نشهد طلبا هائلا على منتجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سواء المبنية على وحدات TPU أو GPU، وسنواصل الاستثمار بقوة لتلبية هذا الطلب".