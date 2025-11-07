واتساب يطور أداة تمنع الاختراق بمجرد تفعيلها.. تفاصيل

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة من شأنها تعزيز حماية الحسابات من محاولات الاختراق والاحتيال، عبر إعداد أمني موحد يمكن تفعيله بنقرة واحدة فقط، لتسهيل التحكم في الخصوصية والأمان دون الحاجة إلى تعديل الإعدادات بشكل يدوي.

ووفقا لتقرير نشره موقع "WABetaInfo"، تضم النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب على نظام أندرويد إشارات إلى الميزة الجديدة التي تُعرف باسم “Strict account settings” أو "الإعدادات الصارمة للحساب"، وهي مخصصة للمستخدمين الذين يعتقدون أنهم عرضة لهجمات إلكترونية أو محاولات تصيد.

عند تفعيل هذه الميزة، سيقوم واتساب تلقائيا بحظر الصور والملفات المرسلة من أرقام مجهولة، وتعطيل معاينات الروابط، إلى جانب كتم المكالمات من جهات غير معروفة وتقييد الدعوات إلى المجموعات لتشمل فقط الأشخاص المسجلين في قائمة جهات الاتصال.

وتعمل الميزة على تفعيل التحقق بخطوتين، وحماية عنوان الـ IP أثناء المكالمات، وتنبيه المستخدم إذا تغير رمز الأمان لأحد جهات الاتصال في الدردشات المشفّرة.

وتعد هذه الميزة بمثابة درع أمني شامل يمكن تفعيله بسهولة، ما يقلل احتمالية تعرض المستخدمين للاختراق نتيجة نسيان بعض إعدادات الأمان، كما تساعد المستخدمين الأقل خبرة بالتقنية على تأمين حساباتهم دون عناء.

الميزة ما زالت قيد التطوير ولم تصل بعد إلى مختبري النسخ التجريبية، ومن المتوقع أن تخضع لبعض التحسينات قبل طرحها رسميًا في أحد التحديثات المقبلة.