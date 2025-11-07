الصين تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على "شات جي بي تي".. تفاصيل

أعلنت شركة علي بابا الصينية عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Qwen3-Max-Thinking، تمكن من تحقيق الدرجة الكاملة في اثنتين من أبرز المسابقات الرياضية العالمية، ليصبح أول نموذج صيني يحقق هذا الإنجاز ويدخل في منافسة مباشرة مع النماذج الأمريكية المتقدمة مثل GPT-5 Pro من شركة OpenAI.

ووفقا لتقرير نشره موقع SCMP، فإن النموذج الجديد سجل دقة بنسبة 100% في كل من مسابقة الرياضيات الأمريكية (AIME 2025) وبطولة هارفارد–ماساتشوستس للرياضيات (HMMT)، وهما من أكثر المسابقات تعقيدا عالميا في مجالات الجبر والحساب ونظرية الأعداد والاحتمالات.

وأوضحت شركة Intuition Labs المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي أن أداء النماذج في هذه المسابقات يمثل اختبارا حاسما لقدرتها على التفكير المنطقي وحل المشكلات، مشيرة إلى أن سباق النماذج الرياضية بات أحد أهم ميادين التنافس بين عمالقة التكنولوجيا حول العالم.

ويعتمد النموذج الجديد على منصة Qwen3-Max التي تضم أكثر من تريليون معامل، والتي طرحت لأول مرة في سبتمبر الماضي.

وأكدت منصة علي بابا كلاود أن أداء النموذج يعادل أو يتفوق على منافسين عالميين، من بينهم Claude Opus 4 من Anthropic وV3.1 من DeepSeek وGrok 4 من xAI، إلى جانب GPT-5 Pro من OpenAI.

وفي تجربة واقعية لتداول العملات الرقمية، تفوق Qwen3-Max على خمسة نماذج أمريكية وصينية، محققا عائدا بنسبة 22.3% من استثمار أولي قدره 10 آلاف دولار خلال أسبوعين، بينما تكبدت النماذج الأمريكية خسائر، وكان GPT-5 الأسوأ أداءً بخسارة بلغت 62.7%.

ويتاح النموذج حاليا للمستخدمين الأفراد عبر منصة Qwen Chat أو من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) التابعة لخدمة علي بابا كلاود، فيما أكد الباحث في فريق التطوير لين جونيانغ أن العمل ما زال مستمرًا لتحسين قدرات النموذج، قائلاً: "المهمة لم تنته بعد".