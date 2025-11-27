ما هو نموذج "Flux 2" لتوليد الصور والمنافس لجوجل وOpenAI؟

أعلنت شركة Black Forest Labs عن إطلاق Flux 2، الجيل الجديد من نماذج توليد الصور، والذي يأتي بتحديثات واسعة تشمل دعم مخرجات بدقة تصل إلى أربعة ميجابكسل، إضافة إلى إمكانية معالجة عدة صور مرجعية في الوقت نفسه.

ويأتي طرح Flux 2 بعد أسبوع فقط من كشف جوجل عن نموذجها المتطور Nano Banana Pro، ما يجعل المقارنة بين النموذجين محورا رئيسيا لنقاشات مجتمع الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

ويتميز Flux 2 بقدرته على استقبال حتى عشر صور مرجعية بهدف الحفاظ على اتساق الشخصيات أو المنتجات أو الأسلوب البصري بين المخرجات، مع دعمه لتوليد الصور وتحريرها بالدقة العالية نفسها. وتشير الشركة إلى أن ميزة تعدد الصور المرجعية تمثل التطوير الأبرز في هذا الإصدار.

وشهد النموذج تحسينات كبيرة في قدرته على توليد النصوص داخل الصور، إذ بات ينتج خطوطًا أوضح ورسومًا معلوماتية أكثر دقة من الإصدارات السابقة، مع استجابة أفضل للتعليمات النصية، خاصة في التركيبات المعقدة.

ويعتمد Flux 2 على بنية هجينة تضم نموذج رؤية لغوي باسم Mistral-3 24B لمعالجة النصوص والصور معًا، إلى جانب وحدة مخصصة للتحقق من منطق التخطيط ودقة العناصر البصرية مثل الأشكال والخامات.

ويتضمن مرمز صور VAE يسمح بتخزين الصور واسترجاعها بكفاءة دون فقدان الجودة، ما يمنحه القدرة على إنشاء محتوى جديد أو تعديل صور موجودة.

وتطرح Black Forest Labs الجيل الجديد Flux 2 بأربع نسخ رئيسية، هي نسخة Pro الأعلى جودة والموجهة لمضاهاة أداء النماذج المغلقة المتقدمة، ونسخة Flex المخصصة للمطورين الراغبين في التحكم في الإعدادات لتحقيق توازن بين السرعة والجودة، ونسخة Dev التي توحد التوليد النصي والصوري وتحرير الصور في نموذج واحد، بالإضافة إلى نسخة Klein وهي نسخة مُقطّرة لم تُطرح بعد وستكون مفتوحة المصدر بترخيص Apache 2.0.

وتقول الشركة إن Flux 2 يحقق نتائج قوية في معايير التقييم مع الحفاظ على تكلفة تشغيل منخفضة، ما يجعله خيارا اقتصاديا مقارنة بالنماذج المنافسة من جوجل وOpenAI.