اقترب نهاية عصر Google Assistant، بعدما أظهرت صفحة الدعم التابعة لجوجل رسالة تؤكد أن الخدمة لن تكون متاحة بعد مارس 2026، على الأقل داخل Android Auto، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار استبدال جوجل لمساعدها الشخصي التقليدي بتقنية Gemini على مجموعة من الأجهزة والخدمات.

خطوات متسارعة لاستبدال المساعد الشخصي بـ Gemini

و بحسب موقع 9to5Google، تخلت جوجل تدريجيا عن Google Assistant خلال الأشهر القليلة الماضية، وبدأت بالفعل في تطبيق هذا التغيير على بعض الأجهزة مثل مكبرات الصوت الذكية و Android Auto.

وأوضحت رسالة الدعم الجديدة أن استخدام Google Assistant سيظل متاحا حتى مارس 2026 فقط، فيما سيحل Gemini محل المساعد على معظم الأجهزة المحمولة، مع دعم نفس الأوامر وإمكانية التحدث بشكل طبيعي.

رسالة الدعم والتفاصيل التقنية

تضمنت رسالة الدعم النص التالي: “سيحل تطبيق Gemini محل مساعد جوجل على معظم الأجهزة المحمولة، وسيظل مساعد جوجل متاحا للاستخدام حتى مارس 2026".

وأكدت الرسالة أن Gemini سيدعم الخصوصية، حماية القاصرين، وتوافره للأجهزة واللغات والمناطق المدعومة، مع قدرة فهم نفس أوامر Google Assistant.

رغم وضوح الرسالة، إلا أن ظهورها في قسم Android Auto فقط يثير تساؤلات حول ما إذا كان مارس 2026 يمثل موعد الإيقاف على هذا النظام فقط وليس على جميع أجهزة Google Assistant.

وخلت صفحات الدعم الأخرى المتعلقة بـ Android وGemini وGoogle Assistant من أي إشارات إلى موعد إيقاف شامل، بينما تشير صياغة الرسالة إلى “معظم الأجهزة المحمولة”، بما يتوافق مع تصريحات سابقة لجوجل عن إيقاف المساعد بدءا من أواخر 2025.

هل الموعد يشمل بقية أجهزة Google Assistant؟

ويوحي سياق الرسالة بأنها تخص Android Auto فقط، ما يجعل من الصعب تأكيد أن مارس 2026 هو الموعد النهائي للإيقاف على مستوى جميع الأجهزة.

وأعلنت جوجل أن Gemini سيصل إلى مكبرات الصوت الذكية خلال العام المقبل، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل سوى عن الإطلاق في الولايات المتحدة، ما يجعل الفترة الزمنية لإتمام الانتقال العالمي قصيرة نسبيًا.

وحتى الآن، لا يوجد جدول زمني نهائي لنهاية Google Assistant بشكل كامل، إذ قد تكون الرسالة الحالية مخصصة لنظام Android Auto فقط، ومن المتوقع أن تكشف جوجل خلال الأشهر المقبلة عن تفاصيل إضافية تحدد موعد الإيقاف الشامل للمساعد الشخصي التقليدي.