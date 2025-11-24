10 ملايين تنزيل في أسبوع.. ما هو تطبيق "كوين" المنافس لشات جي بي تي؟

حقق تطبيق "كوين"، التابع لمجموعة "علي بابا" الصينية، أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل خلال الأسبوع الأول بعد إعادة إطلاقه، في مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بالتطبيق الذي تراهن عليه الشركة ليكون منافسها الأبرز لـ"شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي".

وسجل سهم "علي بابا" ارتفاعا تجاوز 5% في تداولات هونغ كونغ يوم الإثنين، بعدما أعلنت الشركة هذا الرقم في منشور عبر منصة "وي شات"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرج".

ويأتي هذا النمو المتسارع عقب خطوة "علي بابا" خلال الشهر الجاري لإعادة تسمية وتحديث نسخ تطبيقاتها على نظامي "iOS" وأندرويد، وتوحيدها تحت العلامة الجديدة "كوين"، في محاولة لإعادة تقديم خدماتها ضمن إطار موحد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتخطط الشركة لإضافة مزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر دمج وكلاء ذكيين تدعم عمليات التسوق على منصاتها، وفي مقدمتها "Taobao"، وذلك خلال الأشهر المقبلة، في إطار مساعيها لتحويل "كوين" إلى وكيل ذكي يعمل بكامل طاقته.

ما هو تطبيق "كوين"؟

يحمل التطبيق الجديد اسم "كوين"، وهو النسخة المطورة والمعاد تسميتها من تطبيق "Tongyi" السابق، وأصبح متاحا مجانا على متجري iOS وأندرويد، إلى جانب نسخة تعمل عبر الإنترنت.

ويعتمد التطبيق على النموذج اللغوي الكبير الذي يحمل الاسم نفسه، وتؤكد الشركة أنه مصمم ليكون "أفضل مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي"، وفق بيان نقلته وكالة رويترز.

ميزات كوين

وتخطط "علي بابا" لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي الوكيلي داخل التطبيق بهدف دعم عمليات التسوق على منصات الشركة، وعلى رأسها منصة Taobao الشهيرة.

ويمثل إطلاق "كوين" تحولا واضحا في إستراتيجية "علي بابا"، التي لطالما ركزت على حلول الذكاء الاصطناعي للشركات عبر خدماتها السحابية، دون الاستثمار الجاد في تطبيقات موجهة للأفراد على غرار "شات جي بي تي".