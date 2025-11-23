يوتيوب تختبر ميزة الرسائل المباشرة لمشاركة الفيديوهات.. تفاصيل

تختبر منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل حاليا ميزة الرسائل المباشرة التي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو وإجراء محادثات حولها داخل التطبيق على الهواتف المحمولة.

ووفق صفحة الدعم الخاصة بيوتيوب تأتي هذه التجربة ضمن جهود المنصة لتقديم "طرق جديدة لمشاركة الفيديوهات" وتتيح إرسال الفيديوهات الطويلة أو مقاطع Shorts أو حتى البث المباشر بين المستخدمين "9to5Google".

تفاصيل الميزة الجديدة

الميزة متاحة حاليا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر ولكن فقط في إيرلندا وبولندا، إذ يتعين على المستخدمين إرسال دعوات لبعضهم البعض لبدء المحادثة ويمكن للمستقبل رفض الدعوات أو حظر المستخدمين والإبلاغ عن المحادثات المزعجة.

وبحسب صفحة الدعم، ستراجع يوتيوب الرسائل للتأكد من توافقها مع إرشادات المجتمع مثلما يتم مع الفيديوهات والتعليقات.

سياق الميزة

يوتيوب سبق أن وفرت ميزة المراسلة المباشرة لفترة من السنوات قبل أن تلغيها عام 2019 وتأتي هذه الميزة الجديدة استجابةً لطلبات كثيرة من المستخدمين الذين كانوا يرغبون في مشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء بطريقة أكثر خصوصية.

حتى الآن لم تحدد يوتيوب موعدا لتوسيع الميزة عالميًا لكنها بدأت في الظهور تدريجيًا في الدولتين المشار إليهما يوم الخميس الماضي.