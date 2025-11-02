يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشكلة استنزاف البطارية بسبب بعض الإعدادات الافتراضية التي تعمل في الخلفية دون أن ينتبهوا إليها، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة في أوقات غير مناسبة.

ويمكن تجنب ذلك من خلال بعض التعديلات البسيطة التي تمنح المستخدم ساعات إضافية من عمر البطارية، بحسب تقرير لموقع CNET المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

إيقاف الأدوات المصغرة على شاشة القفل

الأدوات المصغرة أو ما يعرف بالـ Widgets تعمل باستمرار في الخلفية لتحديث البيانات المعروضة مثل حالة الطقس أو نتائج المباريات، ما يجعلها من أكثر العوامل استهلاكا للطاقة.

وللحفاظ على البطارية مع إصدار iOS 18، يفضل تجنب وجود الأدوات المصغرة على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية.

ويمكن إزالتها بسهولة من خلال الضغط المطول على شاشة القفل، ثم اختيار "تخصيص"، وبعدها "شاشة القفل"، ثم النقر على مربع الأدوات المصغرة وحذفها عبر زر "—" بجوار كل أداة.

تقليل حركة واجهة المستخدم

واجهة آيفون تتميز برسوم متحركة أنيقة تضيف لمسة حيوية على تجربة الاستخدام، مثل الحركة السلسة لفتح التطبيقات أو التأثيرات التي ترافق تفعيل المساعد الصوتي "سيري"، لكنها تستهلك جزءا من طاقة البطارية.

لتقليل هذه الحركة، يمكن تفعيل خيار "تقليل الحركة / Reduce Motion" من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم "الوصول / Accessibility"، وبعدها "الحركة / Motion"، وتفعيل "تقليل الحركة".

إيقاف اهتزاز لوحة المفاتيح

ميزة الاستجابة اللمسية في لوحة مفاتيح آيفون التي تصدر اهتزازا خفيفا عند الكتابة توفر تجربة استخدام مريحة، لكنها تؤثر سلبا على عمر البطارية.

ورغم أن هذه الميزة أضيفت منذ إصدار iOS 16، فإن شركة أبل نفسها تؤكد أنها قد تزيد من استهلاك الطاقة.

ويمكن تعطيلها من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم "الأصوات والحس اللمسي / Sounds & Haptics"، ثم "استجابة لوحة المفاتيح / Keyboard Feedback"، وإيقاف خيار "الاستجابة اللمسية".

ولا يؤثر إجراء هذه التعديلات البسيطة على أداء الهاتف، لكنه يمنح المستخدم وقتا أطول من الاستخدام اليومي ويحافظ على عمر البطارية على المدى الطويل.