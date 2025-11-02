OpenAI تمنع ChatGPT من تقديم النصائح للمستخدمين.. ما القواعد الجديدة؟



وكالات

حدثت شركة OpenAI سياسة استخدام منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى وستتوقف عن تقديم استشارات طبية وقانونية للمستخدمين.

ووفقا للقواعد الجديدة، لن يتمكن الذكاء الاصطناعي ChatGPT من تقديم نصائح فردية، أو تقييم المخاطر القانونية لسيناريو محدد، أو صياغة استراتيجية دفاع في المحكمة أو إنشاء وثائق إجرائية.

وفي الجزء الطبي، تم حظر تشخيص الأمراض ووصف الأدوية واختيار الجرعات بالإضافة إلى تفسير الصور الطبية مثل صور الأشعة السينية، التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير المقطعي المحوسب وصور الإصابات الجلدية.

وعند محاولة المستخدم طلب مثل هذه المعلومات، سيقدم ChatGPT فقط معلومات مرجعية عامة ويوصي بشدة بالتواصل مع متخصص مرخص - طبيب أو محام.

وبحسب الشركة، تأتي هذه القيود لتعزيز حماية المستخدمين، وتُطبق بشكل عام على جميع منتجات الشركة، بما في ذلك واجهة الدردشة وAPI واجهة البرمجة التطبيقية.

كما أعلنت OpenAI عن نيتها من ديسمبر تخفيف سياسة المحتوى للجمهور البالغ لدردشة ChatGPT.

ووفقا لكلام رئيس الشركة سام التمان، سيحصل المستخدمون الذين اجتازوا التحقق من العمر على وصول إلى نسخة أقل رقابة من الدردشة الآلية، بما في ذلك المواد الإيروتيكية.



وفي نهاية سبتمبر، أضافت OpenAI إلى ChatGPT ميزة الرقابة الأبوية الوظيفة الجديدة ما يسمح للوالدين بربط حساباتهم بحساب ابنهم المراهق وتعديل القيود العمرية، وفقا لروسيا اليوم.