مواصفات وسعر هاتف Find X9 Pro من OPPO

كشفت شركة OPPO عن إطلاق هاتفها الجديد Find X9 Pro في السوق المصرية، وذلك خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025.

ويأتي الهاتف الذي يعتمد على الجيل الجديد من Hasselblad Master Cameraمزودا بكاميرا تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل، مدعومة بخوارزمية Super Zoom من OPPO، لتقريب بصري يصل حتى x120، مما يتيح تصوير المشاهد البعيدة بجودة عالية.

ويوفر الهاتف استوديو لصناعة المحتوى يدمج بين أدوات التصوير المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال السلس، ما يمكن المستخدمين من إنتاج المحتوى الاحترافي، بجانب ظهور نظام ColorOS 16 .

البطارية والمعالج

يأتي Find X9 Pro مزودا ببطارية بسعة 7500 ميللي أمبير، ما يتيح أداء ممتدا طوال اليوم، بينما يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500 مع تحسينات محرك Trinity لضمان أداء سلس وفعال.

ويدعم الهاتف شحن SUPERVOOC بقوة 80 واط، وشحن لاسلكي AIRVOOC بقوة 50 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

سعر Find X9 Pro في مصر

يتوفر الهاتف للطلب المسبق في مصر ابتداء من 15 نوفمبر وحتى تاريخ البيع الأول في 25 نوفمبر، بلونين هما الأبيض والتيتانيوم.

ويأتي الهاتف بسعة 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت ذاكرة داخلية، بسعر 59,990 جنيها مصريا.