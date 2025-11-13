يحمي العين من الأشعة الضارة.. ما مميزات هاتف Honor الجديد؟



وكالات

لفتت Honor أنظار عشاق التقنية بحاسبها المحمول الجديد الذي صنّف من بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة وتميزا.

يتميز حاسب MagicBook Art 14 الجديد بهيكله الأنيق المصنوع من المعدن، والذي يزن 1.03 كلج فقط، ويأتي بأبعاد (316.7/223.6/11.5) ملم، ومزودا بكاميرا قابلة للإخفاء داخل الهيكل، يمكن إخراجها وتثبيتها على أعلى الشاشة عند الحاجة.

وشاشته أتت من نوع OLED تعمل باللمس، بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (3120/2080) بيكسل، كثافتها 258 بيكسل/الإنش، سطوعها يصل إلى 700 شمعة/م، وتوفر رؤية ممتازة للصور والألوان بزاوية 178 درجة.

كما حصلت على تقنيات متطورة لحماية العين من الأشعة الضارة والمزعجة، وزودت بتقنية HDR وتقنية Eye Comfort.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Intel Core Ultra 5 125H وIntel Core Ultra 7 155H بـ 14 و16 نواة، ومعالج رسوميات من Intel، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 16/32 جيجابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

حصل الجهاز على تقنية Bluetooth 5.3 لنقل البيانا والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وتقنية NFC، ومنفافذ USB-C و USB-C 3.2 Gen2 و USB 3.2 Gen1، و HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وجهّز بمكبرات صوت مميزة الأداء، وبطارية باستطاعة 60 واط تكفيه لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة، وفقا لروسيا اليوم.