Oppo تستعد لإطلاق واحد من أفضل الهواتف.. ما مواصفاته؟
كتب : مصراوي
شركة OPPO
وكالات
تستعد Oppo لإطلاق هاتف Reno15 الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد.
حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وحصل على تقنية eSIM ، وشريحة موديم متطورة للاتصال بشبكات 5G الخلوية.
شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.32 بوصة، دقة عرضها 1216/2640 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج شديد المتانة مضاد للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 8450، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.
كاميرته الأساسة أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ووشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، وفقا لروسيا اليوم.