وضع في آيفون يمنع تشتت انتباهك أثناء قيادة السيارة

(د ب أ)

كثيرا ما يتسبب الهاتف الذكي في تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة بفعل رنين المكالمات الهاتفية أو إشعارات الرسائل الواردة.

ويمكن لأصحاب هاتف أبل آيفون الحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة من خلال الاعتماد على وضع "التركيز أثناء القيادة" (Driving Focus) المتوفر بدءا من الإصدار "آي أو إس 15".

وعند ضبط الهاتف الذكي على هذا الوضع يصل السائق إلى وجهته دون التعرض لتشتيت كبير أثناء القيادة، مع الحفاظ على تلقي المكالمات المهمة.

خطوات التفعيل

ويمكن تفعيل وضع "التركيز أثناء القيادة" بالخطوات التالية:

- تصفح قائمة "الإعدادات" وانتقل إلى بند "التركيز".

- انقر على علامة الزائد لإنشاء وضع "تركيز" جديد.

- انقر الآن على "تخصيص التركيز"، واتبع التعليمات لضبط نوع ونطاق الرسائل المسموح بها.

- يمكن للمستخدم هنا تحديد الأشخاص المسموح لهم دائما بإرسال الرسائل.

وبمجرد إعداد وضع "التركيز" يتم كتم إشعارات الرسائل النصية عن طريق تطبيق SMS وتطبيق التراسل الفوري، ولن يتم توصيل المكالمات الهاتفية الواردة إلا إذا كان الهاتف الذكي متصلا بالسيارة عن طريق نظام أبل CarPlay أو عن طريق تقنية البلوتوث.

ويمكن تفعيل وضع "التركيز أثناء القيادة" تلقائيا في بعض الحالات، إذا كانت السيارة تدعم نظام أبل CarPlay أو مزودة بتقنية التحدث الحر عن طريق تقنية البلوتوث.

وإذا لم يتم توصيل الهاتف الذكي آيفون بالسيارة، ويقتصر استعماله كجهاز ملاحة أو يتم حمله فقط، ففي هذه الحالة يحتاج قائد السيارة إلى تفعيل وضع "تركيز" القيادة يدويا، وللقيام بذلك يتم استدعاء "مركز التحكم" واختيار "القيادة" من زر التركيز، ويتعين على المستخدم أيضا إيقاف هذه الوظيفة يدويا بعد النزول من السيارة.

إخبار المتصلين بقيادة السيارة

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لوضع "تركيز القيادة" إخبار المتصلين أو مستخدمي هاتف آيفون الآخرين، أن المستخدم يقود سيارته حاليا. ويمكن ضبط هذه الخاصية بالخطوات التالية:

- تصفح "الإعدادات" تحت بند "التركيز".

- اختر بند "القيادة" تحت بند "مشاركة حالة التركيز".

في هذه الحالة ستقوم تطبيقات Facetime وiMessage بإخبار المتصلين أن المستخدم يقود سيارته حاليا، ولن تظهر الرسائل على الفور، كما يمكن لوضع "تركيز القيادة" أن يقوم بإرسال ردود تلقائية عبر الرسائل النصية القصيرة SMS في حالة اتصال الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة.

ويمكن تفعيل هذه الوظيفة تحت بند "الردود التلقائية" في إعدادات وضع "التركيز"، وهنا يمكن تحديد من يستلم هذا الرد:

- لا أحد

- الأشخاص، الذين تم التواصل معهم مؤخرا

- المفضلة

- جميع جهات الاتصال

وفي الخانة الموجودة أسفل هذه البنود يمكن كتابة الرد الخاص، وتتمثل ميزة هذا الخيار في أنه من خلال إضافة كلمة "عاجل" سيتم إعادة توجيه الرسائل من مجموعة الأشخاص المحددة مسبقا.