إعلان

"أوبو" تكشف عن موعد الإطلاق العالمي لتحديث ColorOS 16

كتب : محمود الهواري

02:11 م 30/10/2025

شركة أوبو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت شركة "أوبو" رسميا عن الجدول الزمني للإصدار العالمي لتحديث "ColorOS 16"، وذلك خلال فعالية إطلاق هاتفيها Find X9 و Find X9 Pro في الأسواق العالمية أمس.

ووفقا لما نشره موقع "gsmarena"، سيبدأ طرح التحديث في الصين اليوم 30 أكتوبر، على أن يبدأ التوزيع العالمي بعد ذلك بأسابيع قليلة.

الهواتف الأولى التي ستحصل على التحديث

أكدت الشركة أن الأجهزة الرائدة ستكون في مقدمة الهواتف التي ستتلقى "ColorOS 16"، وتشمل القائمة:

Find N5

Find N3 و Find N3 Flip

Find X8

سلسلة Reno 14

سلسلة Reno 13

اللوحي Pad 3 Pro

ومن المقرر أن تصل الواجهة إلى الهواتف والأجهزة اللوحية الأقدم في ديسمبر 2025، مع استمرار الإطلاق التدريجي حتى الربع الأول من عام 2026.

ميزات جديدة وتحسينات ذكية

يستند ColorOS 16 إلى نظام أندرويد 16، ويقدم تصميما أكثر حداثة مع تحسينات في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما يضم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تخصيص تجربة الاستخدام بناء على عادات المستخدم اليومية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة أوبو تحديث ColorOS 16 الهواتف الذكية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن