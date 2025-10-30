"أوبو" تكشف عن موعد الإطلاق العالمي لتحديث ColorOS 16

كشفت شركة "أوبو" رسميا عن الجدول الزمني للإصدار العالمي لتحديث "ColorOS 16"، وذلك خلال فعالية إطلاق هاتفيها Find X9 و Find X9 Pro في الأسواق العالمية أمس.

ووفقا لما نشره موقع "gsmarena"، سيبدأ طرح التحديث في الصين اليوم 30 أكتوبر، على أن يبدأ التوزيع العالمي بعد ذلك بأسابيع قليلة.

الهواتف الأولى التي ستحصل على التحديث

أكدت الشركة أن الأجهزة الرائدة ستكون في مقدمة الهواتف التي ستتلقى "ColorOS 16"، وتشمل القائمة:

Find N5

Find N3 و Find N3 Flip

Find X8

سلسلة Reno 14

سلسلة Reno 13

اللوحي Pad 3 Pro

ومن المقرر أن تصل الواجهة إلى الهواتف والأجهزة اللوحية الأقدم في ديسمبر 2025، مع استمرار الإطلاق التدريجي حتى الربع الأول من عام 2026.

ميزات جديدة وتحسينات ذكية

يستند ColorOS 16 إلى نظام أندرويد 16، ويقدم تصميما أكثر حداثة مع تحسينات في الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما يضم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتيح تخصيص تجربة الاستخدام بناء على عادات المستخدم اليومية.