جوجل تكشف حقيقة سرقة 183 مليون كلمة مرور لمستخدمي Gmail

أكدت شركة جوجل أن بيانات مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل ما زالت آمنة ومحمية، وذلك بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن اختراق ضخم طال الخدمة وأثر على أكثر من 183 مليون حساب وسرقة كلمات مرور المستخدمين.

وأضافت الشركة أن ما تم تداوله ناتج عن سوء فهم لقواعد بيانات قديمة تضم معلومات جرى تسريبها في حوادث اختراق سابقة على الإنترنت ولا علاقة لها بأي هجوم جديد استهدف جيميل أو مستخدميه.

وجاء توضيح جوجل بعد انتشار أرقام ضخمة حول تسريب بيانات ملايين الحسابات عقب ظهورها في موقع" Have I Been Pwned" المتخصص في تنبيهات الاختراقات، بحسب تقرير نشره موقع "techradar".

وأوضح تروي هانت مؤسس الموقع أن 91 في المئة من الحسابات المدرجة ضمن التسريب تعود لاختراقات قديمة، وهو ما يعني أن ما حدث ليس اختراقا جديدا بل دمجا لبيانات سرقت في وقت سابق عبر هجمات تصيد أو برامج خبيثة.

وأشار هانت إلى أن نحو 16.4 مليون كلمة مرور وردت ضمن البيانات لم ترصد من قبل، ما يشير إلى أنها قد تكون حديثة أو مسروقة مؤخرا من مصادر أخرى.

ورغم نفي جوجل تعرض جيميل لأي هجوم جديد دعا خبراء الأمن السيبراني المستخدمين إلى مراجعة حساباتهم بشكل دوري لرصد أي نشاط مريب وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لتعزيز الأمان إلى جانب تغيير كلمات المرور القديمة وتجنب استخدام نفس الكلمة في أكثر من موقع، مع الاستعانة ببرامج مراقبة سرقة الهوية عند الشك في تسرب البيانات.