ميزة جديدة في "ثريدز" تخفي المنشورات تلقائيا بعد 24 ساعة

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصة "ثريدز"، يوم الاثنين، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "Ghost posts"، تتيح للمستخدمين نشر محتوى يختفي تلقائيا بعد مرور 24 ساعة من نشره.

ووفقا لتقرير نشره موقع MacRumors المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن الميزة الجديدة تقوم بأرشفة المنشورات تلقائيا بعد يوم واحد، على أن ترسل التعليقات الواردة عليها إلى صندوق الرسائل المباشرة للمستخدم، دون ظهورها بشكل علني أو تسجيل إعجابات عليها.

ويمكن للمستخدمين إنشاء منشور من هذا النوع عبر النقر على أيقونة "ghost" الجديدة التي ستظهر في واجهة إنشاء المنشورات داخل التطبيق، إذ تظهر هذه المنشورات في الخلاصة على شكل فقاعة محادثة ذات خلفية رمادية، لتبدو مميزة عن المنشورات العادية.

وأوضحت "ميتا" أن الهدف من هذه الخاصية هو تمكين مستخدمي "ثريدز" من مشاركة أفكار عفوية ومؤقتة دون الشعور بضغط إبقائها منشورة لفترة طويلة أو الحاجة إلى تعديلها باستمرار.