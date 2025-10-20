بدأت وحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون (AWS)، صباح الاثنين، في التعافي التدريجي من انقطاع واسع النطاق تسبب في تعطل آلاف المواقع الإلكترونية وعدد من التطبيقات العالمية الشهيرة، من بينها سناب شات، ريديت، وروبلوكس، إضافة إلى تأثيرات طالت أنظمة بعض البنوك وخدمات الدفع عبر الإنترنت.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" مثل هذا الانقطاع أكبر اضطراب في الإنترنت منذ أزمة شركة CrowdStrike العام الماضي، والتي عطلت أنظمة تشغيل في المستشفيات والمطارات والبنوك، ما يعيد تسليط الضوء على هشاشة البنية التكنولوجية العالمية واعتمادها الكبير على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية.

وبحسب شركة أمازون، فقد بدأت أنظمة AWS في إظهار مؤشرات على التعافي بعد نحو ثلاث ساعات من الانقطاع، حيث أوضحت في آخر تحديث منشور على صفحة الحالة الخاصة بها: "من المتوقع أن تنجح معظم الطلبات الآن، ونواصل العمل لمعالجة الطلبات المتراكمة في قائمة الانتظار".

ورجح المهندس جوناد علي، الخبير في الأمن السيبراني وزميل معهد الهندسة والتكنولوجيا، أن تكون المشكلة مرتبطة بإحدى أنظمة الشبكات المسؤولة عن التحكم في قاعدة بيانات داخلية، مشيرا إلى أن "إصلاحها ممكن من خلال حلول مركزية خلال الساعات المقبلة".

تأثيرات واسعة على مواقع وخدمات عالمية

وفقا لموقع DownDetector المتخصص في تتبع الأعطال، سجل أكثر من 4 ملايين بلاغ من مستخدمين حول العالم، حيث تأثرت تطبيقات شهيرة مثل Snapchat، Roblox، PayPal، Venmo، Max، وSignal.

وتراجعت بلاغات الأعطال على سناب شات من أكثر من 22 ألفا إلى نحو 4 آلاف فقط، في حين انخفضت تقارير مستخدمي روبلوكس إلى أقل من 500 بعد أن تجاوزت سابقا 12 ألفا.

كما شهدت منصات أخرى مثل Reddit، Chime، Coinbase، Robinhood، Perplexity

AI تأثرات متفاوتة بسبب الاعتماد على خوادم AWS، بينما أظهر موقع Amazon.com وخدماته مثل Prime Video وAlexa تحسنا تدريجيا بعد تراجع شدة الانقطاع.

أما على صعيد الألعاب الإلكترونية، فقد شملت الأعطال Fortnite، Clash Royale، وClash of Clans، كما تضررت خدمات Uber وLyft مؤقتا في الولايات المتحدة.

وأكدت رئيسة تطبيق Signal، ميريديث ويتاكر، على منصة X أن الخدمة تأثرت بالعطل، في حين صرح الملياردير إيلون ماسك بأن منصة X لم تتأثر واستمرت بالعمل بشكل طبيعي.

وواجهت في المملكة المتحدة، مؤسسات مثل بنك لويدز وبنك اسكتلندا وشركات الاتصالات Vodafone وBT اضطرابات مؤقتة، إضافة إلى هيئة الضرائب والمدفوعات والجمارك البريطانية (HMRC).

ويرى خبراء أن الحادثة تعكس خطورة الاعتماد على عدد محدود من مقدمي الخدمات السحابية العالميين، إذ يمكن لعطل واحد أن يتسبب في شلل واسع للأنشطة الرقمية حول العالم.

وقال الدكتور نيشانث ساستري، مدير الأبحاث في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة سري: "المشكلة الرئيسية أن هذه الشركات الكبرى تعتمد جميعها تقريباً على مزود خدمة واحد فقط".

ورغم عدم وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني وراء العطل، إلا أن حجم الاضطراب أثار تساؤلات عديدة.

وقال راف بيلينج، مدير استخبارات التهديدات في شركة Sophos للأمن السيبراني: "عندما يحدث أمر بهذا الحجم، من الطبيعي أن يثار القلق من احتمال أن يكون السبب هجوما إلكترونيا، خصوصا مع التعقيد الكبير في بنية AWS".