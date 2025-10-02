باحث مصري يكشف بالأدلة: من الذي سرق 700 ألف سنة من تاريخ مصر؟

(د ب أ)

تكشف محاضرة علمية بعنوان، "الإرث المسروق"، الاستيلاء الفادح على إنجازات المصريين القدماء"، عن مفاجأة ستعيد كتابة التاريخ من جديد، حيث تثبت بالوثائق التاريخية والمراجع أن تاريخ الحضارة المصرية من وجهة نظر التكنولوجيا يزيد عن 700 ألف سنة وليس 7 آلاف سنة كما هو معروف.

وتستضيف جامعة النيل المحاضرة السبت المقبل حيث يستعرض فيها الدكتور طارق خليل مؤسس الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا مئات الوثائق التاريخية والمراجع العلمية التى تثبت ذلك.

وقال الدكتور طارق خليل، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحاضرة سيحضرها عدد من رؤساء الحكومة والوزراء السابقين ونخبة من المسؤولين والمؤرخين والخبراء، موضحا أن المحاضرة ستبرز الاسهامات الرائدة التي قدمها المصريون القدماء في مجالات المعرفة والابتكار، والتي تتجاوز بكثير مما هو معروف حاليا.

وأضاف أن التاريخ لم ينصف الحضارة المصرية ولم يعطيها المكانة التي تستحقها، من حيث اسهاماتها في تقديم الحضارة الانسانية، لافتا إلى التضارب حول عمر الحضارة المصرية حيث مدون بالمتحف المصري 7 آلاف سنة، وفى المتحف البريطاني 13 ألف سنة ومتحف اللوفر سبعة آلاف سنة ومتحف فيينا ثمانية ألاف و500 سنة، لكن الحقيقة التي سأكشف عنها أنها تزيد عن 700 ألف سنة، وهذا سيشكل مفاجأة للعالم أجمع، من خلال العديد من الأدلة الدامغة.

وأكد خليل أن أحد الأدلة التي سيستعين بها هو ما هو موجود بالمتحف المصري الكبير" فاترينة العباسية آكس" والمدون عليها أنها ترجع إلى 700 ألف سنة، بما يؤكد نظرياته العلمية .

وأشار إلى أنه تم استخدام العلم والتكنولوجيا لتحليل أكثر من 500 وثيقة علمية ومئات الكتب العلمية الموثقة والمنشورة، والتي تؤكد أن المصريين كان لهم الفضل كله في تقدم البشرية، وكان هناك دولة مصرية متحضرة قبل 40 ألف سنة من بناء الأهرامات الثلاثة.

ولفت خليل إلى أنه تم تقليل شأن التراث الفكري الغني لمصر، أو نُسب زورًا إلى جهات أخرى، لافتا إلى أن المحاضرة ستكون بمثابة تحدي لتلك المفاهيم الخاطئة، وتذكير بأن إرث مصر ليس فقط أساسًا لتقدم البشرية، بل هو أيضًا مصدر إلهام متجدد للمستقبل.

وأضاف أن المحاضرة ستوضح كيف تقوم وتنهض الحضارات عبر العصور، وكيف تنهار، وستستعرض رحلة البشرية الممتدة منذ آلاف السنين، والعلاقة بين الحضارات القديمة وكيف انتشرت، مشيرا إلى أن أساس هذا التطور والتقدم الذي شهدته البشرية هو مصر، وهو مثبت بالحقائق العلمية الموثقة.

ولفت إلى أن المحاضرة تكشف حقيقة الحضارة البشرية من وجهة نظر التكنولوجيا، وكيف استوطن البشر على الأرض، بالاضافة إلى استعراض اسهامات المصريين في مجالات الكيمياء والرياضيات والمواد والفلك والطب وغيرها من الاسهامات، والتي غيرت حياة البشرية، وهي الأمور التي كانت غامضة واستطعنا الكشف عنها.

